F1, le qualifiche del Gp Cina 2024: dove e a che ora vederle in tv

SHANGHAI - Dopo la novità Sprint vinta da Verstappen e le scintille tra Leclerc e Sainz all'alba, stamattina si torna di nuovo in pista per le qualifiche che definiranno l’ordine di partenza del Gp Cina 2024. Non ci dovrebbe essere il rischio pioggia. In condizioni di asciutto la Red Bull è sembrata un gradino sopra alla concorrenza, anche la Ferrari spera di non fare i conti con un asfalto umido per stare davanti, per essere competitiva a Shanghai.