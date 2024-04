Zhou è solo 14° in Cina, ma si inginocchia in pista commosso: cosa è successo

SHANGHAI (CINA) - Il Gp della Cina di Formula 1 di è chiuso con la vittoria di Max Verstappen, al quarto successo in cinque gare della stagione. Una gara che ha regalato poche emozioni, interrotta due volte dalla Safety Car. C'era tanta attesa per il pilota di casa, Guanyu Zhou, che al termine della corsa è scoppiato in lacrime.