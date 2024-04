Ferrari, cosa succede? Leclerc e Sainz tra frasi polemiche e scintille in pista

Leclerc e Sainz, bettibecchi continui

Ferraristi dunque in ombra, ma spigolosi uno nei confronti dell’altro, continuando a beccarsi sia pure con classe. Ci sono voluti pochi secondi di gara, giusto il tempo di entrare nella prima curva, per vedere Charles Leclerc fare a Carlos Sainz la stessa identica manovra subita dal compagno il giorno prima nella Sprint, e di cui s’era lamentato («Lotta più con me che con gli altri!»). Ha sapientemente ritardato l’entrata in curva per spingere l’altro verso l’esterno, mettendolo in difficoltà. Il risultato è vedere Russell che all’interno ha superato le due Rosse in un colpo solo. Una sorta di “occhio per occhio” del tutto improduttivo, ma che non deve sorprendere perché Carlos è stato scaricato da Maranello con il gradimento di Charles. Le carriere dei due si sono divaricate, e così i loro obiettivi. Dovrebbero pensare alla Ferrari, e invece: Sainz pensa a mettersi in luce per gestire al meglio le sue trattative per il 2025 (Red Bull, Mercedes, Sauber-Audi), Leclerc pensa a non prenderle da Sainz, ciò che quest’anno gli è finalmente riuscito. Ieri pareva più sollevato dall’aver preceduto Carlos (quarto-quinto, sai che soddisfazione) che dispiaciuto per il podio sfumato.