"Da quando Senna non corre più": perché Cesare Cremonini ha commosso tutti

I ragazzi di ieri, come lui, se lo ricordano perché è stato il primo vero momento di lutto collettivo in cui hanno capito cosa volesse dire diventare grandi. Gli uomini e le donne di allora sanno perfettamente dove fossero e cosa facessero in quel momento. Chi fa comunicazione ne ha sentito parlare sempre perché se muore un personaggio così, di primo maggio, quando i giornalisti non lavorano, i social non erano neppure nei pensieri dei fondatori di Facebook e il web stava per invadere le nostre vite, è un fatto storico. La scomparsa di Ayrton Senna ha segnato la storia della Formula 1, dello sport e, a suo modo, anche della comunicazione ed è per questo che oggi, a 30 anni da quel primo maggio 1994, tutti ne parlano. Chi lo ricorda, chi vuole sapere: il mondo, oggi, si divide in queste due categorie nel nome di Senna. A rendergli omaggio, tra gli altri, Cesare Cremonini: il cantautore di Bologna lo ha già fatto in una sua canzone "Marmellata #25" e quel "Da quando Senna non corre più" è diventato un manifesto di dolce e aspra malinconia. Cremonini, però, ha voluto anche scrivere un pensiero su Instagram che non è stato solo un omaggio alla sua morte, ma un messaggio di vita. Che parte da Imola e arriva fino in Brasile, dove oggi Senna riposa. Si spera in pace.