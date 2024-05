Senna, a 30 anni dalla morte dove è seppellito e come è la sua tomba

SAN PAOLO (BRASILE) - Era il 1° maggio del 1994 quando se ne andava uno dei campioni più amati di sempre dello sport e della Formula 1, Ayrton Senna moriva in un terribile incidente nel maledetto week end del Gp di San Marino, sul circuito di Imola. Un evento che segnò tutti gli appassionati delle corse e profondamente il popolo brasiliano, che esultava per quel ragazzo come per un gol della Seleçao, e che non lo ha mai dimenticato. Anche a trent'ann dalla sua scomparsa, infatti, il luogo dove dal 5 maggio di quell'anno riposano le spoglie del mitico pilota è meta di pellegrinaggio e di culto.