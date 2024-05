Alonso subito fuori alle qualifiche, insulti via radio a Montecarlo: "È una caz... di barzelletta?"

PRINCIPATO DI MONACO - Le qualifiche del Gp di Monaco regalano subito una clamorosa sorpresa : Fernando Alonso è fuori in Q1! Risultato incredibile durante la prima manche delle qualifiche, con lo spagnolo dell'Aston Martin che chiude 16° in 1:12.019, rientrando dunque tra i primi cinque esclusi. Insieme a lui altra eliminazione eccellente, quella di Sergio Perez . Infine eliminati anche Sargeant, Bottas e Zhou .

Alonso furioso: insulti via radio

Un'eliminazione che ha lasciato Alonso furioso, per la seconda volta di fila fuori in Q1 con la sua Aston Martin. Lo spagnolo, più volte frenato dal traffico presente sullo stretto circuito del Principato, si è sfogato duramente con il suo team e la scelta di tentare il giro veloce con così tante macchine presenti in pista. "Ma è una barzelletta? È una ca**o di barzelletta?", questo il team radio che si è sentito in diretta, poi censurato per via degli altri insulti pronunciati da Alonso.