F1, qualifiche Gp Monaco: orario e come vederle in tv e in streaming

PRINCIPATO DI MONACO - Charles Leclerc il più veloce nelle prove libere del Gp di Monaco. Corre in casa, è in crescita e ha voglia di un successo. Alle 16 scatteranno le qualifiche con la Ferrari del monegasco pronta all’assalto della pole. Ieri bene anche Hamilton, Alonso e il solito Verstappen . Ma Leclerc è quello che fa sognare. Il risultato finale è un tempo che è un decimo sotto quello che l’anno scorso garantì la pole a Verstappen (1’11"278, allora 1’11"365) ed è stato ottenuto senza mai mettere insieme tre settori perfetti.

Qualifiche Gp Monaco, l’orario

Le qualifiche del Gp di Monaco scatteranno alle ore 16 sul circuito del Principato di Monaco.

Qualifiche Gp Monaco, dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gp di Monaco saranno visibili in diretta su Sky Sport. In streaming tramite la piattaforma Sky Go e su NowTv.

Qualifiche Gp Monaco, statistiche e curiosità

Con un’altra pole Verstappen supererebbe Ayrton Senna (8 di fila) e Alain Prost (7 di fila all’inizio della stagione). Ma Leclerc sembra il favorito. Nell’era dell’ibrido sette volte su nove ha vinto chi è partito in prima fila.