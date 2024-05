Ferrari, pazzesca pole di Leclerc a Montecarlo: Sainz partirà terzo!

MONTECARLO - Pomeriggio da sogno per la Ferrari di Charles Leclerc: il pilota monegasco conquista la pole position del Gran Premio di Monaco, conquistata al termine di una sessione di qualifica intensa in seguito alla quale il pilota monegasco della 'Rossa' ha conquistato la prima posizione grazie al miglior crono di 1'10"270. Per Leclerc si tratta della 24esima pole in carriera (la terza a Monaco), con tanto di aggancio a una leggenda della Formula 1 come Niki Lauda. Ma non è l'unico record: con la pole odierna la Ferrari diventa il primo team nella storia della Formula 1 ad aver vinto 250 sessioni di qualifica. Secondo Oscar Piastri (McLaren), distante 154 millesimi dal ferrarista, mentre chiude terza l'altra 'Rossa' di Carlos Sainz (+0"248). Quarta e quinta posizione per la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Delude invece Max Verstappen che chiude solo in sesta posizione con la sua Red Bull complice un errore dell'olandese nell'ultimo tentativo valido per la pole, nel quale il tre volte campione del mondo ha urtato il muretto in uscita della curva Santa Devota. Settima e ottava posizione per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Chiudono la top ten in griglia la Williams di Alexander Albon e l'Alpine di Pierre Gasly.