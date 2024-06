Verstappen trionfa anche nel Gp di Spagna, Leclerc e Sainz non brillano

BARCELLONA (Spagna) - Trionfo per Max Verstappen su Red Bull che si aggiudica anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton . Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz , mai in corsa per le posizioni di vertice: il monegasco di Maranello ha chiuso con 22"70 di distacco dal vincitore, mentre lo spagnolo ha tagliato il traguardo a 31"02 da Verstappen.

Giro più veloce per Norris

Quarta posizione per l'altra Mercedes di George Russell, protagonista al via con una manovra che l'ha portato momentaneamente dal quarto al primo posto. Seguono Oscar Piastri (McLaren), settimo, e Sergio Perez, ottavo con l'altra Red Bull. Completano la top ten le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, rispettivamente nono e decimo. Per il pilota olandese, che sale a quota 61 successi in Formula 1, si tratta della terza vittoria di fila in carriera a Barcellona e del settimo successo nella stagione 2024. Il punto per il giro veloce è però andato a Norris, che era partito in pole position. "Con il sorpasso ai primi giri su Russell sono riuscito a creare il gap che mi ha consentito di vincere, la gara si è decisa alla partenza", le parole di Verstappen dopo la vittoria. Nella classifica piloti il campione del mondo è in testa con 219 punti, davanti a Norris, staccatissimo, a 150, poi ci sono i ferraristi Leclerc a 148 e Sainz a 116.