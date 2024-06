F1, paura per Verstappen: va a fuoco la sua Red Bull

Rud Bull, Verstappen lancia l'allarme

Verstappen ha lanciato subito l'allarme ai meccanici della Red Bull appena si è accorto che qualcosa non stava andando nel verso giusto: "Potete portare i ventilatori, ho sentito un po' di fumo." Il pilota è poi uscito dalla vettura mentre i meccanici hanno iniziato a capire il motivo dello stop. Adesso, se il problema alla power unit si rivelasse grave, potrebbe influenzare negativamente il weekend di gara per Verstappen e la Red Bull. La casa madre non ha rilasciato comunicati o dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. In queste ore si sta cercando di fare luce sul problema alla macchina.