F1, Gp Qatar qualifiche diretta: segui la Ferrari oggi LIVE

LUSAIL (QATAR) - Prosegue il lungo sabato che precede il Gran Premio del Qatar , in programma domani (1° dicembre) sul circuito del Lusail . Archiviata la Sprint Race con la vittoria di Oscar Piastri e il secondo posto di Lando Norris , è tutto pronto per le qualifiche in vista della gara domenicale: si parte alle 19 (ora italiana). Occhi puntati su McLaren e Ferrari che si contendono il mondiale Costruttori: britannici avanti di 30 lunghezze sulla Rossa. Segui l'evento in diretta.

17:40

17:30

Qualifiche Gp Qatar, dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche per il Gran Premio del Qatar, al via dalle ore 19 italiane, verranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). L'evento sarà visibile anche in diretta streaming con le app Sky Go e NOW. In chiaro sarà possibile vedere, su TV8, la differita della pole dalle 21:35, streaming con tv8.it.

Circuito del Lusail, Qatar