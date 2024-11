Vettel incredibile: dalla F1 all’agricoltura!

Vettel studia da agricoltore

L’ex ferrarista sta studiando per avviare un’attività di agricoltura alternativa per tutelare l’ambiente. La sua scelta di campo è maturata dopo aver sostenuto per anni il movimento ambientalista. Da una monoposto a un trattore, il passo è stato gigantesco anche se la passione per i motori non è del tutto svanita. Sebastian Vettel sta pensando di tornare a gareggiare alla 24 Ore di Le Mans. “Non tornerò a gareggiare in Formula1 - ha dichiarato Vettel a RTL - ma Le Mans potrebbe essere una buona opzione”.