Gunther Steiner resta una voce di spessore nel mondo della F1. Il manager italiano, che ha vissuto l’ultimo mandato da team principal della Haas fino allo scorso anno, ha parlato del momento delle scuderie principali, mettendo ovviamente anche il focus sulle Ferrari di Hamilton e Leclerc. "Vedo di nuovo quattro squadre vicine: McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes. Ma se devo essere sincero, le mie preferite sono Ferrari e McLaren, perché erano così forti alla fine dell'anno scorso e penso che abbiano capito di cosa hanno bisogno le loro macchine per essere veloci. Vincere non è solo una questione di deportanza, ma anche di equilibrio della vettura, di maneggevolezza, di come viene gestito tutto questo, quindi penso che questi due team saranno i favoriti”.