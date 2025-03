Le Ferrari male in prova, la frase di Vanzini in tv: "Che incubo"

"Il passo di gara sarà ottimo, ma inizio da incubo in prova": così Carlo Vanzini, telecronista di Sky, ha commentato il settimo e l'ottavo posto delle Ferrari durante le qualifiche in Australia. "Inizio in grande salita", ha aggiunto Vanzini che poi ha però lasciato spazio alla speranza: "Vedremo come andrà la gara di domani, di sicuro non sarà noioso".