Qualifiche Gp d'Australia diretta Ferrari: Hamilton e Leclerc per la pole di F1

Ci siamo: alle 6, a Melbourne, scattano le prove ufficiali del Gran Premio d'Australia. Attesa altissima per la nuova Ferrari di Hamilton (e Leclerc ), ma anche per tutte le altre monoposto. Nelle ultime libere Piastri il più veloce davanti a Russell, Leclerc quarto e Hamilton ottavo. Di seguito tutte le qualifiche e la caccia alla pole position in tempo reale.

6:07

Qualifiche F1 Gp Australia, Verstappen parte forte

Parte subito forte Verstappen che però nel terzo settore perde qualcosa, forse c'è un po' di ghiaia a dargli fastidio

6:06

Q1, via ai 18 minuti per i piloti

Via ai 18' di Q1 per tutti i 20 piloti. Piastri sceglie la gomma gialla: vuole lasciare la rossa per domani?

6:05

Gomme diverse, la strategia di Ferrari e Mercedes

Gomme (e strategie) diverse per Ferrari e Mercedes: Russell in pista con le medie, Leclerc con le rosse

6:04

Doohan idolo di casa, parte lui

Inizia l'idolo di casa, Jack Doohan: è il figlio dell'ex pilota Mick, cinque volte campione del Motomondiale

5:59

Qualifiche F1 Gp d'Australia, ci siamo: per ora non piove

Per adesso non piove a Melbourne. Si sta annuvolando di nuovo, ma per adesso qualifiche asciutte

5:55

Terze libere Gp Australia, Piastri il più veloce

Piastri il più veloce nelle terze libere del Gp d'Australia. Tra pochi minuti si parte con le qualifiche

5:37

Gp Australia, a che ora le qualifiche

Le qualifiche ufficiali prenderanno il via alle 6

5:36

Leclerc, le parole dopo le libere

"Così non ho fiducia nella macchina": con queste parole Charles Leclerc ha fatto capire ai tecnici Ferrari che doveva ancora lavorare per rivedere "il lavoro fatto sul set-up. C'è ancora troppo sovrasterzo". Un piccolo campanello d'allarme prima del via delle qualifiche ufficiali

5:28

Gp Australia, caccia alla pole position

Alle 6 via alle qualifiche del Gp d'Australia: è caccia alla pole position. Grande attesa per il debutto della nuova stagione della Formula 1, in particolare per le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Melbourne, Australia