"Che ci fa Roscoe al volante?": lo scherzo della Ferrari a Hamilton è esilarante

C'è allegria e tanta positività in casa Ferrari per il GP del Giappone. La doppia squalifica rimendiata in Cina è ormai un vecchio ricordo e il presente è il lungo weekend di Suzuka, con la tanta voglia di riscatto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Proprio il 7 volte campione del mondo nella classica conferenza stampa del giovedì ha incoraggiato non solo tutta la Scuderia ma anche i tifosi, mostrandosi entusiasta per il suo terzo GP in Rosso: "Quello che mi ha stupito di più è stato il modo in cui il team ha gestito il doppio ritiro, siamo rimasti tutti positivi. Ovviamente c'è un processo di apprendimento in corso e credo che presto se ne vedranno i frutti". Il piano di Cavallino ovviamente è quello di tenere alto l'umore, in attesa che le prestazioni in pista possano riportare il team a lottare per il titolo, sia quello Piloti che Costruttori. Proprio per questo motivo, come spesso accade ai box, i meccanici hanno organizzato un bello scherzetto a Lewis.