Formula 1, Gp del Giappone: orario e dove vederlo in tv

ROMA - La Formula 1 corre in Giappone tra miti e leggende. Sul circuito di Suzuka il semaforo verde della gara scatterà domenica 6 aprile alle ore 7 italiane. Terzo appuntamento del Mondiale che fin qui ha detto McLaren. Lando Norris leader della classifica piloti partirà però secondo e Oscar Piastri terzo. La pole è tutta di Max Verstappen con un giro spaziale (e record della pista). Quarta la Ferrari di Leclerc, ottavo invece Lewis Hamilton. Per Max quinta pole a Suzuka. Una battaglia per la prima fila avvincente e dura.

Formula 1 Gran Premio del Giappone, orario di partenza

La gara di Formula 1 in Giappone, sul circuito di Suzuka, scatterà alle ore 7 italiane (le 14 in Giappone). I piloti dovranno completare 53 giri.

Formula 1 Gp del Giappone, dove vederlo in tv e in streaming

La gara sarà in diretta alle ore 7 su Sky Sport. Inoltre sarà possibile vederla in streaming su Now Tv. In differita e in chiaro, alle ore 14 su TV8.