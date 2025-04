Qualifiche Gp Giappone diretta Ferrari: Hamilton e Leclerc per la pole di F1

Dimenticare il pessimo avvio di stagione. Provarci. Scatta stamattina, alle 8 ora italiana, la caccia alla pole di Formula 1 a Suzuka : nelle libere Hamilton e Leclerc sono andati discretamente, senza strafare. Oggi per la prima fila in vista del Gran Premio di domani sarà durissima, ma la Ferrari vuole provarci. Di seguito la cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gran Premio.

8:15

Hamilton risale al settimo posto nel Q1

Hamilton risale al settimo posto. Alla fine del Q1 mancano poco più di due minuti, l'inglese salvo sorprese è dentro ma ha bisogno di un buon giro per non correre rischi

8:14

Ferrari, Hamilton a rischio

Hamilton in questo momento sarebbe il primo eliminato col sedicesimo tempo. Norris è davanti a tutti con il miglior tempo a 1'27"845. Leclerc è secondo

8:02

Hamilton con gomma gialla, Leclerc ha una strategia diversa

Hamilton in pista con gomma gialla. Carlo Vanzini, su Sky, nota: "Scelta un po' particolare della Ferrari". Leclerc invece sceglie la gomma soft: strategia diversa

8:01

+++ Sono le 8, ci siamo: via alle qualifiche in Giappone +++

Ci siamo, via alle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Hamilton e Leclerc a caccia di una (difficilissima) prima fila

7:45

Avvertimento della Fia per Piastri e Verstappen

Avvertimento formale della Fia (la Federazione internazionale) per Piastri e Verstappen dopo le terze libere. I piloti non hanno rispettato le note del direttore gara nello svolgimento della procedura delle prove di partenza in pit lane, superando le monoposto situate nella corsia veloce. Avvertimento anche per le scuderie McLaren e Red Bull

7:35

Leclerc impazzisce a Suzuka per un mini pilota

In attesa che partano le qualifiche, diventa virale una storia di Leclerc che riprende un piccolo tifoso travestito da pilota Ferrari. "Mini me", scrive Charles. E le immagini fanno subito il giro del web. GUARDA TUTTO QUI

7:28

Libere 3, la McLaren vola ancora, dietro le Ferrari

Ci sono ancora le McLaren davanti a tutti nella terza sessione di libera. Le Ferrari rincorrono: quarto Leclerc, sesto Hamilton

7:06

Dove vedere le qualifiche del Gp del Giappone

Dove vedere le qualifiche del Gran Premio del Giappone? Leggi qui tutte le informazioni utili

7:03

Qualifiche Gp Giappone, si parte alle 8

Alle 8 ora italiana via alle qualifiche del Gran Premio del Giappone in programma domani. La Ferrari prova a riscattarsi dopo il deludente avvio di stagione

Suzuka, Giappone