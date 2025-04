Gp Bahrain Live F1: segui le qualifiche delle Ferrari di Hamilton e Leclerc

Primo momento clou del week end di F1 in Bahrain con l'appuntamento per firmare la pole sul circuito di Sakhir . Le canoniche prove libere hanno già lasciato presagire un altro GP dominato dalla McLaren , con Norris e Piastri che sono apparsi imprendibili per tutti, ma le qualifiche dovranno comunque certificare quanto visto al venerdì e in mattinata. Le Ferrari confermano di non denotare alcun miglioramento rispetto alle prime prove della stagione, ma nelle FP3 Leclerc è stato l'unico a chiudere sotto il secondo di distacco dalle imprendibili monoposto papaya, mentre Hamilton ha continuato a galleggiare tra l'ottavo e il decimo posto. Segui in diretta le qualifiche del Gp del Bahrain e tutti gli aggiornamenti .

18:34

La Q2 ripartirà con 11 minuti a disposizione

Si ripartirà con 11 minuti a disposizione dei piloti per chiudere i propri tempi veloci. Per il momento davanti a tutti c'è Kimi Antonelli in 1:31.415.

18:32

Bandiera rossa, si ferma la Q2

Si ferma la Q2 con la bandiera rossa esposta in pista. Sembra tutto ok per Ocon, che ha perso il controllo all'uscita di curva tre prendendo il cordolo e sbattendo poi contro il muro.

18:30

Ocon a muro, bandiera gialla in pista

Ocon va a muro all'uscita di curva 3. Bandiera gialla in pista e tempi fermati per i piloti.

18:26

Parte la Q2: partono tutti i piloti

Inizia la Q2, con 15 minuti a disposizione dei piloti per chiudere tra i primi dieci. I piloti escono subito dai box.

18:25

La Ferrari spera, problemi per la Red Bull

Hamilton chiude secondo, molto vicino a Norris. Settimo posto per Leclerc, che ha completato però solo tre giri: le Ferrari sperano in un buon risultato. Problemi invece per le Red Bull, che si sono salvate sul filo.

18:22

Si chiude la Q1: Ferrari avanti senza problemi

Si chiude la Q1 con le Ferrari che avanzano senza problemi, con Hamilton che chiude al secondo posto dietro Norris. Si salvano sul filo le Red Bull. Eliminati Albon, Lawson, Bortoleto, Lawson e Bearman.

18:20

Si salvano alla fine le Red Bull

Grandissimo rischio per Verstappen e Tsunoda, che riescono a salvarsi ma a tempo praticamente scaduto.

18:16

Rientrano in pista le Red Bull, Ferrari al sicuro

Mancano solo 2 minuti alla fine della Q1, con le Red Bull che rientrano in pista e sono ancora senza tempo. Sembrano al sicuro le Ferrari, con Leclerc terzo ed Hamilton ottavo.

18:10

Le McLaren davanti a tutti

1:31.107 per Norris, poco di più per Piastri: le due McLaren superano subito il tempo di Leclerc. Segue Antonelli con il quarto tempo, Hamilton rientra ai box dopo aver chiuso con l'ottavo tempo.

18:10

Leclerc davanti a tutti

1:31.454 per Leclerc che si mette davanti a tutti

18:09

Verstappen si lamenta della sua Red Bull

Team Radio di Verstappen: "C'è qualcosa che non va con la macchina". Rientra ai box senza ancora aver chiuso un tempo. Intanto entrano in pista Leclerc e Hamilton.

18:07

Alonso davanti a tutti

Mancano ancora molto (12 minuti), ma intanto c'è Fernando Alonso davanti a tutti in 1:32.362.

18:05

Red Bull in pista, aspettano ancora gli altri

Scendono in pista anche Verstappen e Tsunoda, aspettano ancora le Ferrari, le McLaren e le Mercedes.

18:00

+++ Si parte! Iniziano le qualifiche in Bahrain +++

Si parte e si comincia con la Q1: 18 minuti a disposizione dei piloti, gli ultimi cinque saranno eliminati. Stroll il primo in pista con gomme soft.

17:58

Bahrain, Verstappen sfida le McLaren

Le prove libere si sono chiuse con il dominio delle McLaren di Norris e Piastri. Tra i pochi che sembra poterle sfidare, oltre a Leclerc, c'è Max Verstappen sulla sua Red Bull, che si trova ad un solo punto di distacco da Norris nella classifica piloti. E intanto, fuori dalla pista, continua la loro rissa verbale tramite interviste.

17:55

Ferrari, Hamilton e Leclerc a caccia di riscatto

Mancano cinque minuti all'inizio delle qualifiche con la Q1. Le Ferrari sono a caccia di riscatto dopo i risultati deludenti dei primi tre Gran Premi della stagione.

17:42

McLaren, Piastri meglio di Norris

Il dominio delle monoposto papaya ha visto invertirsi la leadership di casa McLaren, con Piastri che ha fatto meglio di Norris. Ferrari a caccia della seconda fila, in lotta con Russell e Verstappen.

17:40

Tutto pronto sul circuito di Sakhir per la caccia alla pole position

Grande attesa sul circuito di Sakhir per le qualifiche del Gp del Bahrain 2025. Le prove libere del venerdì e del sabato hanno lasciato presagire un monologo McLaren, ma tutto può ancora accadere.

Sakhir - Bahrain International Circuit