F1, Gp Arabia Saudita: data, orario e dove vedere in tv le Ferrari

ROMA - Archiviato il weekend del Bahrain, con Piastri su McLaren vincitore della gara e le Ferrari di Leclerc e Hamilton ai piedi del podio , il circus della Formula 1 si sposterà sul circuito di Gedda per il Gp dell'Arabia Saudita , quinto appuntamento del Mondiale 2025.

Formula 1: il calendario del Mondiale 2025

Gp Arabia Saudita, data e orario della gara e il programma del weekend

Questo il programma (con gli orari italiani) del weekend in Arabia Saudita, con le Ferrari di Leclerc e Hamilton e le altre monoposto della Formula 1 che si confronteranno sul circuito di Gedda:

Venerdì 18 aprile - Prove Libere 1 ore 15:30; Prove Libere 2 ore 19:00

Sabato 19 aprile - Prove Libere 3 ore 15:30; Qualifiche 1 ore 19:00; Qualifiche 2 ore 19:25; Qualifiche 3 ore 19:48; Griglia ore 20:00.

Domenica 20 aprile - Gara Gp Arabia Saudita ore 19:00.

Formula 1: la classifica piloti

Dove seguire il Gp dell'Arabia Saudita in tv e in streaming

Tutto il weekend del Gp dell'Arabia Saudita (dal 18 al 20 aprile con prove libere, qualifiche e poi la gara sul circuito di Gedda), quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, potrà essere seguito in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in streaming su SkyGo e su NOW. Dirette testuali saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Formula 1: la classifica costruttori