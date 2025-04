Formula 1 diretta Gp Arabia Saudita: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton

Aggiorna

Tutto pronto a Gedda per il Gp d'Arabia Saudita, quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. La novità è la pole di uno strepitoso Verstappen su Red Bull, che ha beffato all'ultimo giro delle qualifiche la McLaren di Piastri, per una prima fila difficile da pronosticare, soprattutto in considerazione del flop di Norris, protagonista di un erroraccio che gli è costato caro e la decima posizione in griglia. Luci e ombre in casa di una disillusa Ferrari, con Leclerc che tiene alta la bandiera del cavallino e scatterà dalla seconda fila al fianco di Russell, mentre continuano le difficoltà per Hamilton, solamente settimo. Conferme per Kimi Antonelli, quinto con la sua Mercedes. Segui la gara in diretta e tutti gli aggiornamenti...

19:03 Giro di formazione I piloti vanno sulla griglia di partenza. Sono tutti con gomme medie ad eccezione di Norris che ha scelto le dure. 19:00 Fuochi d'artificio a Gedda Grande show nel cielo. Ormai è tutto pronto. Gli occhi si spostano sul circuito. 18:58 Decisiva la partenza Sarà fondamentale partire bene. Verstappen sarà super aggressivo. Le Ferrari devono reggere e non sbagliare nei primi metri. 18:52 Gp Arabia Saudita, ci siamo Meno di dieci minuti al via. Bisognerà compiere 50 giri nel circuito saudita. 18:50 Hamilton, l'ultima vittoria a Gedda Il pilota inglese ha chiuso al primo posto in Arabia Saudita nel lontano 2021. Verstappen invece ha vinto nel 2022 e nel 2024. 18:45 Gp Arabia Saudita, la griglia di partenza Max Verstappen con la Red Bull parte in pole, davanti a Oscar Piastri (McLaren) e a George Russell (Mercedes). Lando Norris decimo dopo il pesante errore. Kimi Antonelli scatta dalla quinta casella. Come detto, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono quarto e settimo al via con le Ferrari.

18:37 Cresce l’attesa per le Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono in quarta e settima piazzola in griglia. Le qualifiche hanno detto che non sarà una domenica semplice per le Ferrari, ma la gara va vissuta dall'inizio alla fine. 18:32 Ferrari a caccia del primo podio in stagione Nonostante le premesse del week end non siano state delle più incoraggianti, la Ferrari spera comunque di riuscire finalmente a salire sul podio per la prima volta in stagione. Speranze riposte più in Leclerc, che in un Hamilton apparso ancora in difficoltà.

18:30 Alle 19 il via al Gp Arabia Saudita Grande attesa sul Jeddah Corniche Circuit per il via del Gp d'Arabia 2025, che vedrà scattare dalla pole il campione del mondo in carica Verstappen, davanti a Piastri, Russell e Lecler. Solamente settimo Lewis Hamilton, addirittura decimo il leader del mondiale Lando Norris. Ecco come seguire la gara in tv e streaming. Jeddah Corniche Circuit - Jeddah (Arabia Saudita)

© RIPRODUZIONE RISERVATA