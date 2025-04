Formula 1, Gp Arabia Saudita: orario e dove vedere in tv le Ferrari

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Ci siamo, è il giorno della gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita , sul circuito di Gedda. Il quinto appuntamento della stagione vede Max Verstappen partire davanti a tutti, seguito poi da Piastri e Russell . In quarta posizione c'è Charles Leclerc , settimo uno sconsolato Hamilton : le Ferrari cercheranno nuovamente il primo podio della stagione in gara.

Gp Arabia Saudita, l'orario di partenza

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita andrà in scena oggi, domenica 20 aprile, e partirà alle ore 19:00 italiane. La gara sarà lunga 50 giri. Max Verstappen scatterà dalla pole mentre il suo rivale per il Mondiale Lando Norris (al momento in testa alla classifica) partirà solo decimo dopo l'incidente in Q3.

Gp Arabia Saudita, dove seguirlo in tv e in streaming

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita potrà essere seguito in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La gara sarà disponibile anche in chiaro, in differita, su TV8 alle ore 21:30. Saranno inoltre disponibili aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.