Formula 1 Imola diretta: segui la gara delle Ferrari di Leclerc ed Hamilton

IMOLA (Emilia Romagna) - Tutti i più grandi campioni di Formula 1 sono saliti sul podio di Imola dal 1980 a oggi: Piquet, Villeneuve, Prost, Mansell, Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton, Verstappen. E oggi si continua a scrivere la storia del Circus, e si spera anche della Ferrari con il GP dell'Emilia Romagna. Il settimo appuntamento del Mondiale 2025 inizierà alle 15 e scriverà una nuova pagina nella storia del circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Sarà però una partenza in salita per il Cavallino che vedrà Leclerc ed Hamilton in 11ª e 12ª posizione nella griglia di partenza. Segui tutti gli aggiornamenti con il pre-gara, le interviste dei protagonisti e tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Imola.

Hamilton liquida Hadjar e sale in quinta posizione. Leclerc ottavo, praticamente in zona DRS alle spalle di Antonelli, settimo. Intanto da segnalare le fiamme sull'anteriore dell' Aston Martin di Alonso durante il suo pit stop, fortunatamente senza conseguenze

Albon è sotto investigazione: la direzione gara verificherà se ha commesso un'infrazione in regime di bandiera gialla. In quel caso dovrebbe scontare 5'' di penalità. Ora il pilota della Williams è in quarta piazza e quindi una penalità potrebbe avvantaggiare le Rosse

15:44

Giro 30

Hamilton è 7° e non ha ancora effettuato la sua prima sosta, Leclerc è 10° con un pit già utilizzato

15:40

Giro 29

Bandiera gialla: c'è a bordo pista la Haas di Esteban Ocon ferma. Siamo in regime di Virtual Safety Car. Il pilota francese costretto al ritiro

15:35

Giro 24

Sorpasso riuscito! Leclerc ha fame di posizioni: è riuscito a superare l'Haas e prendersi così la nona posizione

15:33

Giro 21

La Ferrari è viva: Leclerc passa Tsunoda e si prende l'11ª posizione e mette nel mirino anche Bearman

15:24

Hamilton è 6°

Il 7 volte campione del mondo è dietro il suo "sostituto" Kimi Antonelli, quando siamo al 16° giro di 63

15:22

Giro 13

Anche la Mercedes prova l'undercut e richiama Russell ai box, ma alla Ferrari di Leclerc riesce la tattica dell'anticipazione del suo pit stop! Charles si porta davanti alla W16

15:17

Giro 11

Verstappen ha il giro più veloce della pista finora, Leclerc intanto va ai box e prova l'undercut: il monegasco è 15°. Vedremo se questa strategia Ferrari avrà i suoi frutti

15:11

Giro 6

Le posizioni delle Ferrari: nono Leclerc e dodicesimo Hamilton

15:08

Leclerc è 9°

Super Charles che guadagna un'altra posizione con la sua Ferrari, approfittando del fuori pista di Gasly che finisce sulla ghiaia dopo l'attacco del ferrarista: i due sono andati a un passo dal contatto

15:07

Giro 3

La Top 5:

Verstappen, Piastri, Russell, Norris e Alonso

15:06

La partenza delle Ferrari

Critica la partenza delle Rosse: Leclerc è riuscito a superare sull'esterno dell'uscita della curva Villeneuve e ha preso la decima posizione di Gasly. Mentre Hamilton è scivolato in 13ª piazza, facendosi superare da Hadjar e Antonelli

15:05

Giro 1

Max Verstappen fa una partenza da manuale e supera al via la McLaren di Piastri, diventando il nuovo leader del GP

15:04

Inizia il GP di Imola

Partiti! Semaforo verde

15:01

Giro di formazione

Il GP d'Emilia Romagna entra nel vivo con il giro di formazione

15:00

Le scelte Ferrari

Charles Leclerc partirà con gomma gialla medium, mentre Hamilton partirà con la gomma bianca hard

14:53

Kimi Antonelli emozionato

Il pilota italiano della Mercedes è pronto per la sua prima gara della carriera in Formula 1 nel suo GP di casa

14:50

La bellezza dei tifosi della Ferrari

Dai balconi ai prati, che Onda Rossa a Imola: lo spettacolo dei tifosi Ferrari al GP Emilia Romagna

14:47

Pavarotti Foundation School

A Imola risuona l'Inno di Mameli cantato dai tenori della scuola di Pavarotti

14:45

Pirelli e le strategie per il GP Emilia Romagna

"Per quanto riguarda le strategie, quella basata su un pit-stop singolo rimane l’opzione più valida, soprattutto su una pista dove i sorpassi sono piuttosto complicati (c’è anche una sola zona DRS) e, soprattutto, con il tempo perso in pit-lane per il cambio gomme più alto di tutta la stagione. Chiaramente la combinazione Medium-Hard, con un pit-stop prevedibile fra il giro 17 e il 23, è la più probabile, così come lo sarà quella opposta, scelta da chi vorrà allungare il primo stint pensando magari di approfittare di una neutralizzazione: in tal caso, il pit-stop dovrebbe verificarsi fra il giro 37 e il 43. La strategia su due soste non è lontana in termini di tempo di gara, tutt’altro, ma risulta penalizzata dai fattori sopra citati: Medium-Hard-Hard è la combinazione ideale”, queste le parole di Mario Isola, direttore motorsport Pirelli

14:40

Problemi Albon

Qualche problemino sulla monoposto di Albon per via di una perdita, ma la Williams è fiduciosa in vista della partenza

14:35

Da Ronaldo a Valentino Rossi

Tantissimi vip e personaggi famosi sul circuito Enzo e Dino Ferrari: ci sono anche il Dottore e l'ex leggenda dell'Inter a sperare in un miracolo Ferrari

14:25

L'incidente di Tsunoda in qualifica

Yuki Tsunoda partirà dalla pit lane dopo l'incidente di ieri. Il pilota giapponese ha cambiato diverse componenti, con la Red Bull che ha rimesso in sesto la sua vettura

14:22

Sainz, intervista esclusiva: “La Ferrari risolverà i problemi. Se mi chiamano torno”

Mentre il popolo ferrarista continua a sentirlo come uno dei suoi, lo spagnolo pensa a far tornare grande la Williams: "Con il motore Mercedes 2026 il salto di qualità...."

LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA

14:10

Ferrari e Williams con il record di vittorie a Imola

Condividono il record di vittorie a Imola, 8 ciascuna, ma non vincono qui rispettivamente dal 2006 e dal 2001. Gli ultimi 4 GP qui sono stati vinti dalla Mercedes nel ’20 e dalla Red Bull nel ’21, ’22, ’24

13:59

Record di podi a Imola

Il primato è di Schumacher, 12 (record per un solo circuito nella storia della F1 fino al 2022, quando Hamilton conquistò il suo 13° podio a Silverstone). Tra i piloti in attività: Verstappen e Norris sono i migliori, con 3 ciascuno

13:55

McLaren favorita a Imola

Tutto pronto per il Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Le prove hanno promosso la McLaren di Piastri, davanti a Verstappen e Russel. Le Ferrari hanno deluso, ottenendo solo l'undicesimo e il dodicesimo tempo. La gara si articolerà di 63 giri sul percorso da 4959. La distanza totale sarà di 306.720 km.

13:45

Dramma Ferrari a Imola, il botta e risposta tra Vasseur e Leclerc dopo le qualifiche: "Sono uno stupido se..."

È andata come in Florida, con le Ferrari escluse in qualifica già nel Q2 e condannate ad un Gran Premio di grande sofferenza domani a Imola, ma stavolta è scattata la polemica tra i due 'galletti nel pollaio' di Maranello: Vasseur si scusa con i tifosi, ma non si prende tutte le colpe, Leclerc replica senza risparmiare accuse al team...

LEGGI LA NEWS

13:35

F1, Gp di Imola: orario e dove vedere in tv e streaming le Ferrari

Il Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro, gratis e in diretta su Tv8

13:33

McLaren in pole position

A scattare dalla pole sarà la McLaren di Piastri, insieme a Verstappen in prima fila. Seguono poi in seconda fila la Mercedes di Russell e l'altra Mclaren di Norris. Le Ferrari sono in sesta fila dopo un Q2 da dimenticare, così come per Antonelli che partirà dalla tredicesima casella

13:30

Le caratteristiche del circuito