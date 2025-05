Diretta Formula 1 GP Monaco: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE

Cosa pensa di aver lasciato alla Ferrari?

"Spero un’innovazione sul fronte del metodo di lavoro, ma in Formula 1 si gioca in squadra: ho contribuito come tutti quelli che erano attorno a me"...

14:36

Da Zidane a Courtois: quanti vip a Monaco per il Gran Premio

Anche Evra, Naomi Campbell e non solo: tanti i personaggi noti pronti ad assistere alla gara di Formula Uno

14:30

Le vittorie a Monaco

Ben 12 delle ultime 14 gare corse a Monaco sono state vinte da Red Bull o Mercedes: le eccezioni sono targate Ferrari con Vettel nel ’17 e Leclerc l’anno scorso

14:23

GP Monaco, il record di Senna

Il plurivittorioso a Monaco è Ayrton Senna, con 6 successi: 1987, 1989, 1990- 1993. Il successivo GP di Monaco (1994) fu il primo dopo la scomparsa del pilota brasiliano e quello in cui Michael Schumacher mise a segno la sua prima pole in carriera

14:12

Nuova tuta per Leclerc a Monaco

Il monegasco avrà un kit sui toni del bianco e dell'azzurro.

14:05

Formula1, il GP Monte Carlo: orario e dove vederlo

Il Gran Premio di Formula 1 valevole per l'ottava prova del Mondiale sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il Gp inoltre potrà essere seguito in differita - e in chiaro - su TV8.

13:57

GP Monaco, le strategie di Pirelli

Come detto i piloti dovranno effettuare almeno due pit stop per questi 78 giri previsti:

Never before has it been so useful to know which sets of tyres each driver has at his disposal. Three different ones must be used in the #MonacoGP : anything can happen! #F1 pic.twitter.com/DXHpT9ULJE

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 25, 2025

13:50

La nuova regola a Monte Carlo

Quest'anno ci sarà una novità in pista: sarà obbligatorio effettuare almeno due pit-stop. Pirelli ha inoltre selezionato le tre mescole più morbide 2025: dome a Imola, la C4 sarà la Hard, la C5 la Medium e la C6 la Soft, con le prime due obbligatoriamente disponibili per il GP

13:45

GP Monaco: la griglia di partenza

Dalla pole position parte la McLaren di Norris, subito dopo la Ferrari di Leclerc che sogna il secondo successo consecutivo nel GP di casa. Hamilton invece ieri ha subito una penalità: retrocesso dalla terza alla settima casella, mentre il pilota italiano della Mercedes Antonelli è quindicesimo in griglia di partenza.

Ecco tutte le posizioni al via: