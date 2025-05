"Sei arrabbiato con me?": Hamilton e il team radio criptico con l'ingegnere Ferrari

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Si chiude in modo poco esaltante il Gran Premio di Monaco per Lewis Hamilton , che termina in quinta posizione molto lontano dal quartetto in testa. Una gara con pochi sussulti per il pilota inglese, che prova a spingere ma non riesce mai ad avvicinarsi a Verstappen, le McLaren il compagno di squadra Charles Leclerc , che chiude secondo .

Hamilton-Adami, altre incomprensioni: "Non mi interessa"

E oltre la prestazione opaca, c'è l'ennesima incomprensione con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. I problemi di comunicazioni, già successi e diventati purtroppo famosi nei precedenti Gran Premi, si sono riproposti negli ultimi giri sul tracciato del Principato di Monaco. "Gli altri piloti sono ancora un minuto davanti a me?", la domanda di Hamilton negli ultimi giri, alla quale Adami risponde elencandogli le posizioni in classifica. Il pilota inglese, probabilmente alterato, replica: "Non stai rispondendo alla mia domanda. Tutto questo non mi interessa. Sto solo chiedendo se sono un minuto indietro o no“.

Hamilton dopo Monaco: "Sei arrabbiato con me?"

Tensioni nel team radio che sono poi sfociate dopo la bandiera a scacchi: "Chiudiamo con un P5. Abbiamo perso molto tempo nel traffico, sul resto dobbiamo indagare”, la frase di Adami, con Hamilton che risponde: “Un grande grazie ai ragazzi per aver sistemato la macchina. Non è stato un weekend facile, ma siamo vivi e possiamo continuare a lottare”. Dall'ingegnere, però, non arriva nessuna risposta, portando Hamilton a chiedere: "Sei arrabbiato con me per caso?". Ma di nuovo, nessuna risposta di Adami. L'inglese continua a faticare in pista, e anche il suo rapporto con il suo ingegnere sembra sempre più freddo e teso.