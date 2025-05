F1 25, la recensione del gioco ufficiale EA Sports: cosa ci ha colpito e cosa si può migliorare

Il mondiale Formula 1 entra nel vivo con le due McLaren al comando e con il campione del mondo, Max Verstappen , che non ci sta a lasciare il trono a Norris o a Piastri. In questo clima tutt’altro che scontato e rilassato, Electronic Arts presenta al pubblico il videogioco F1 25 di Codemasters .

Ormai si sa, F1 non è solo un simulatore, con la versione 24, agli sviluppatori erano arrivate delle lamentele riguardo il fatto che la bilancia pesasse più verso l’esperienza arcade piuttosto che a quella simulativa. Con F1 25, i pesi sono stati riequilibrati e, soprattutto maggiorati.

L’esperienza di guida - che avvenga dietro un volante del simulatore o tramite pad - è stata migliorata aumentando la sensibilità e la risposta della macchina in base al gas, alla condizione della pista, alla condizione delle gomme e al meteo. Ovviamente tale sensibilità ha diversi livelli di incisività in base alle qualità del giocatore.

Ma andiamo nello specifico perché in F1 25, la guida dietro al volante è ormai solamente una parte dell'esperienza offerta. Dalla modalità carriera, all'ultimo capitolo di BRAKING POINT 3, alla novità del film portato nel gioco e concludendo con l’aggiornamento dei circuiti realizzati con la tecnologia LIDAR, le novità non sono poche.

F1 25: MY TEAM 2.0 rinnova profondamente la Modalità carriera

La precisazione 2.0 non è aggiunta a caso. Nella versione 2025, infatti, la modalità carriera viene profondamente rinnovata, soprattutto nella parte manageriale. Addio al doppio ruolo pilota-proprietario - figura effettivamente inesistente nella Formula 1 odierna - ora si entra nel paddock con la testa da team principal. In My Team 2.0, il focus è sulla gestione quotidiana, sulla strategia e sul far crescere una squadra da zero. Si sceglie tutto: dalla coppia di piloti da ingaggiare, alle decisioni durante i weekend di gara - compreso chi scende in pista. Non mancheranno, infatti, le gare, perché saremo noi a scegliere chi dei due piloti impersonificare e controllare per portare a casa il maggior numero di punti.

Tornando alla figura del team manager, in generale, la somiglianza con la realtà è tale che, durante i colloqui con i piloti da ingaggiare è necessario dosare bene ciò che si dice per non rischiare fughe di notizie e rischiare di non chiudere i contratti o alimentare malumore tra i piloti o verso la stampa e il pubblico.

La Carriera Pilota

Per i fan della modalità Carriera Pilota, potete stare tranquilli, il suo ritorno in F1 25 avviene senza stravolgimenti. L’interfaccia di gioco continua a offrire un'ampia varietà di opzioni, contenuti, strumenti di personalizzazione e componenti accessorie come statistiche dettagliate, punti e premi, garantendo un’esperienza completa e coinvolgente.

Un’altra novità di F1 25, invece, risiede nel nuovo editor delle livree. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è ora possibile modificare con maggiore precisione il posizionamento degli sponsor sulla propria monoposto personalizzata, raggiungendo il look desiderato con meno compromessi estetici.

Codemasters, infine, approfitta del lancio del film “F1”, per integrare una modalità di gioco dedicata. Seguendo un approccio simile a quello di Braking Point, i giocatori potranno vivere momenti chiave della pellicola impersonando i protagonisti direttamente in pista. Parte dei contenuti di questa modalità saranno inizialmente non disponibili e verranno resi accessibili progressivamente in seguito all’uscita ufficiale del film nelle sale.

F1 25: Sei tu il protagonista della Serie TV con BRAKING POINT 3

Torna la serie sulla scuderia immaginaria della Konnersport. Il team non è più l’outsider delle passate stagioni, ora punta dritto al titolo.

Non voglio parlare delle animazioni facciali realizzate tramite tecnologia NVIDIA Audio2Face e l'aggiornamento “Meet the Press” rende le interviste più autentiche con i dialoghi che assumono una "profondità cinematografica"; e neanche del fatto che in F1 25 c’è una nuova libertà narrativa che permette di scegliere tra i protagonisti: Aiden Jackson, Callie Mayer o Devon Butler e poter plasmare il percorso di ciascuno attraverso nuove agenzie, interviste, quattro livelli di difficoltà riequilibrati e – per la prima volta – la possibilità di far crescere la Konnersport anche in altre modalità di gioco.

Focalizziamoci sulla storia.

La serie ha un livello di intrattenimento che potrebbe tranquillamente essere trasmessa nelle più famose piattaforme di streaming e, la possibilità di essere il protagonista e plasmare la storia ti fa restare attaccato allo schermo perché non vedi l’ora di vedere cosa succede dopo e soprattutto di poter decidere cosa fare dopo.

A differenza delle stagioni precedenti, infatti, dove la trama rappresentava esclusivamente un breve intrattenimento tra una sfida e l'altra, in BRAKING POINT 3, gli accadimenti che avvengono nel paddock sono tanto coinvolgenti quanto le sfide in pista, anzi... proprio perché vi è un maggior attaccamento ai protagonisti, queste diventano ancor più adrenaliniche.

Unica nota negativa riguarda le email ed i social in quanto privi di profondità e di significato. Dopo averne considerati un paio, non c’è lo stimolo per continuare a leggerli. È comunque un elemento dal potenziale elevato. Se venissero implementate le interazioni con possibilità di risposta o se, i messaggi dai social intervenissero nelle prestazioni dei piloti ad esempio.

Se non avete giocato alle prime due stagioni della serie, tranquilli, all’inizio c’è “una puntata recap” che ti mette in pari con tutto ciò che è successo prima. In questo filmato, infatti, viene spiegato com’è nata la Konnersport, qual è il suo obiettivo, quali sono le caratteristiche dei protagonisti, gli intrecci tra i vari personaggi e molto altro.

F1 25, LIDAR: come cambiano i circuiti

I circuiti del Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola sono stati aggiornati per migliorarne l'autenticità. Dal dislivello dell’asfalto ai cordoli, dai cartelloni pubblicitari fino alle barriere di sicurezza e persino le tribune per i tifosi: i modelli LIDAR sono costruiti dai dati di scansione durante gli eventi di gara reali in modo che ogni dettaglio venga replicato per garantire il massimo della fedeltà.

Durante il lancio del gioco a Birmingham, negli studi di Codemasters, gli sviluppatori ci avevano spiegato perfino lo studio fatto per la realizzazione degli alberi in modo che il paesaggio sia il più fedele possibile alla realtà. Ma sinceramente non ci aspettavamo, durante la prova del gioco, di sentire sia sul volante che tramite l’audio, gli avvallamenti del circuito con il volante che “bacchetta” e quello sfregamento in cuffia del fondo sull’asfalto.

F1 25: la differenza tra PC e Playstation e Xbox

Le differenze tra PC e console sono abbastanza impattanti, soprattutto se si attiva il path tracing, una tecnologia avanzata che gestisce in modo spettacolare ombre e riflessi, portando la grafica a un livello davvero impressionante. Va detto però che questa funzione richiede un PC molto potente e può influire in modo significativo sulle prestazioni in gioco.

A livello visivo, il salto di qualità rispetto al passato si nota subito. La nuova illuminazione è estremamente realistica e contribuisce tantissimo a trasmettere quella sensazione di velocità quando si è al volante. Gli unici tracciati in cui viene meno questa esperienza realistica sono quello di Melbourne e di Montreal, dove le tante ombre degli alberi che si proiettano sull’asfalto causano rallentamenti e cali di frame piuttosto evidenti.

Anche il comparto audio continua a essere di altissimo livello, come ci si poteva aspettare dopo i progressi degli ultimi capitoli. Il sound della monoposto è ben distinguibile e molto fedele a quello reale. Così come tanti altri dettagli curati: il blocco delle gomme in frenata o il rumore delle pistole dei meccanici ai box, ad esempio, sembrano presi direttamente dalle telecamere on-board della Formula 1 vera.

Per quanto riguarda la guida vera e propria, sia su PC che su console (PlayStation e Xbox), ci sono stati cambiamenti importanti rispetto allo scorso anno. La fisica della monoposto ricorda più quella di F1 23, dove tenere la macchina in pista richiedeva più attenzione rispetto a F1 24. Ora l’auto si muove in modo molto più realistico, sia quando si entra in curva che quando si esce.

Serve più precisione sull'acceleratore: in uscita curva le ruote posteriori tendono a slittare più facilmente e il grip è ridotto. In ingresso curva, invece, si avverte un sottosterzo più marcato. Il force feedback sul volante è molto più naturale rispetto al passato e trasmette sensazioni davvero piacevoli. Sorprende quanto sia coinvolgente il feeling alla guida: viene davvero voglia di stare in pista per ore, solo per il gusto di spingere la monoposto al limite, aggredendo i cordoli e sfiorando erba e ghiaia.