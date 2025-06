Kimi Antonelli tra i banchi di scuola per la maturità, la prof rivela: "Mi ha detto che..."

Antonelli, dopo il podio in Canada l'esame di maturità

"Kimi Antonelli ha sempre avuto molti impegni sportivi, però non hai mai perso di vista la scuola e mai ha perso di vista il suo traguardo, quello di fare la maturità" ha spiegato la professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe quinta G dell'istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, dove il 18enne campione della Mercedes ha frequentato la sezione di Relazioni internazionali e marketing (Rim). E con tutti i suoi compagni questa mattina il pilota bolognese ha affrontato la prova di italiano, mentre domani (19 giugno) affronterà quella di inglese e poi gli orali dell'esame di Stato.

L'ingresso a scuola da un'entrata secondaria

Un traguardo molto importante per Antonelli, che è entrato a scuola da un'entrata secondaria per non essere disturbato da flash e telecamere, ma che docenti e compagni dicono si sia preparato con grande attenzione. "Noi siamo molto felici e orgogliosi che Kimi stia sostenendo la maturità con i suoi compagni di classe - ha aggiunto la professoressa Regina -: è un ragazzo molto umile e i suoi compagni lo sostengono. Quando era in viaggio per i Gran Premi mi chiamava o mi scriveva per chiedere delle interrogazioni oppure arrivava direttamente dall'aeroporto e veniva in classe per farsi rispiegare le cose e poi faceva le verifiche. Si merita di fare la maturità e di passare a pieni voti".

Il retroscena raccontato dalla prof del pilota

Poi un retroscena: "Una volta mi ha detto una cosa bellissima - ha raccontato la professoressa Regina -: 'Sono felice di tornare a scuola e sono felice di tornare a scuola per i miei compagni di classe'. Tra lui e gli altri ragazzi c'è un rapporto stupendo con loro e loro sono bravissimi perché lo supportano. Il suo sogno? Diventare campione di Formula 1 ed è riuscito ad arrivare sul podio, quindi siamo orgogliosissimi".