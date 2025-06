Gp Canada diretta F1: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton

MONTREAL (CANADA) - Certo che quelle libere, in cui Leclerc si era piazzato secondo, avevano fatto immaginare un turno di qualifiche migliore. E invece la Ferrari di Charles si è piazzata ottava alla fine della giornata di sabato, mentre quella di Hamilton - che prosegue il suo digiuno di pole (45 Gp) - ha chiuso al quinto posto: partiranno dietro in griglia al Gp del Canada, a Montreal. Prima fila per Russell (è la prima pole per la Mercedes) e Verstappen che per la terza volta partiranno in quest'ordine: nelle due volte precedenti ha sempre vinto l'olandese della Red Bull. Segui il Gp e tutti gli aggiornamenti in diretta.