F1 diretta Gp Austria: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi

Sul mitico circuito di Spielberg è tutto pronto per il Gp d'Austria , undicesima prova del Mondiale 2025 di Formula 1 . La novità è costituita dalla presenza delle Ferrari in prima e seconda fila, con Charles Leclerc secondo dietro il pole-man Lando Norris , e Lewis Hamilton , che scatterà a fianco del leader della classifica piloti Oscar Piastri . Alle loro spalle però scalpitano Max Verstappen, George Russell e il 'maturando' Kimi Antonelli. Segui la diretta della corsa e tutti gli aggiornamenti...

È festa doppia sul circuito di Spielberg dopo l'annuncio di Stefano Domenicali, ad della F1, che ha confermato in calendario il Gp d'Austria fino al 2041.

Tra i piloti in attività con almeno una vittoria a Spielberg, ci sono anche Leclerc ed Hamilton: per Charles un successo nel 2022, due invece le affermazioni di Lewis, la prima quasi dieci anni fa, nel 2016, la seconda nel 2020.

Le temperature, 30° aria e 50° asfalto, fanno pensare ad una strategia sulle due soste quasi obbligatoria per tutti: da capire le scelte tra medie e hard, che poi faranno la differenza.

Classifica piloti: occasione per Norris

In classifica piloti conduce ancora Osca Piastri con 198 punti, tallonato però dalla McLaren del compagno Lando Norris, distanziato di soli 22 punti a quota 176 e che oggi scattando dalla pole ha una bella occasione per ridurre ulteriormente il gap. Terzo con 155 punti c'è Max Verstappen, seguito da George Russell a 136, dalle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, rispettivmente 104 e 79 punti, e da Kimi Antonelli giunto a quota 63.

Leclerc carico, Hamilton cauto

Reazioni differenti da parte dei piloti Ferrari dopo le qualifiche del sabato. Leclerc è carico e ambizioso: "Proverò a mettere pressione a Norris". Hamilton invece è più cauto: "È stato un buon sabato, ma la gara è domenica...".

Incidente con una gru a Spielberg, ma partenza non compromessa

Singolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, sul circuito di Spielberg: dopo la gara di F2, una gru che stava rimuovendo della ghiaia, ha urtato un cartellone pubblicitario, caduto poi sulla pista. Nessun ferito ed operazioni di pulizia immediate, la partenza della F1 resta schedulata per le 15.

Novità in casa Ferrari: assente Vasseur

Come comunicato in mattinata, vuoto pesante sul muretto della Ferrari, con Vasseur che non assisterà alla gara. Leggi di più

Pit-lane aperta a Spielberg per il via al Gp d'Austria

Si avvicina il via al Gp d'Austria, undicesima prova in calendario per il Mondiale di F1. A scattare davanti a tutti sarà Lando Noriss su McLaren, che ha conquistato la pole davanti a Leclerc, Piastri ed Hamilton.

