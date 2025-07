F1 diretta Gp Gran Bretagna: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc a Silverstone

Aggiorna

Ci siamo, è il giorno del Gran Premio di Gran Bretagna. Partenza fissata per le ore 16 sull'iconico circuito inglese di Silverstone, con una gara che promette spettacolo. Verstappen partirà davanti a tutti, dietro di lui le McLaren di Piastri e Norris. Solo terza fila per le Ferrari, con l'idolo di casa Hamilton quinto e Leclerc sesto che andranno a caccia di riscatto dopo una sessione di qualifiche deludente. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:25 Silverstone, l'ospite d'onore è Mourinho! Lo Special One è stato ospite nel box Ferrari ed ha poi premiato Verstappen dopo la sua pole. Formula 1 Mourinho si gode la Ferrari e premia anche Verstappen: che ospite d'onore a Silverstone 15:20 Gp Gran Bretagna, tutti i numeri di Silverstone Ecco l'analisi del circuito di Silverstone, iconico tracciato inglese.

15:15 Silverstone, Hamilton ci crede: "Possiamo sognare" Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il quinto posto in qualifica: "Mi sono sentito bene con la macchina, avrei voluto una posizione migliore ma è andata così. Gli aggiornamenti sono stati notevoli, la macchina mi ha dato ottime sensazioni per tutto il weekend. Ho avuto sottosterzo a curva 16 ed ho perso un decimo rispetto al tempo ideale, non è il massimo ma ormai è inutile rimuginarci sopra. Abbiamo lavorato benissimo per tutto il weekend, cercheremo di capire come migliorare ancora. Possiamo ancora sognare per domani? Sì". 15:10 Rabbia Leclerc: il durissimo sfogo dopo le qualifiche È un Charles Lecerc furioso dopo il sesto posto in qualifica, con un durissimo sfogo durante il team radio e poi davanti alle telecamere per le interviste: ecco cosa è successo. LEGGI QUI 15:07 Gp di Silverstone, la griglia di partenza Ecco la griglia di partenza completa del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

15:04 Verstappen vola: sarà lotta con Piastri e Norris La grande sorpresa delle qualifiche è stata la pole position di Max Verstappen, che nonostante i problemi con la Red Bull ha chiuso un giro da urlo, piazzandosi davanti alle due McLaren. Piastri e Norris promettono battaglia già da curva 1, attenzione anche a Russell in quarta posizione. 15:02 Silverstone, delusione Ferrari nelle qualifiche Le Ferrari scatteranno dalla terza fila, con l'idolo di casa Lewis Hamilton che partirà quinto davanti a Charles Leclerc. Si prospetta una gara complicata per la Rossa, che aveva dato però segnali promettenti nelle prove libere. 15:00 Gp Gran Bretagna: è il giorno della gara a Silverstone Ci siamo, è il giorno della gara sul circuito di Silverstone. Verstappen in pole, poi le McLaren di Piastri e Norris, la Mercedes di Russell e in terza fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si spengono i semafori alle ore 16: segui la gara in diretta. Silverstone - Inghilterra

