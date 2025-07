Leclerc disastroso, la frase dopo la delusione di Silverstone: "Strategia Ferrari sbagliata? Colpa mia, ma..."

Charles Leclerc è uscito ridimensionato da a Silverstone, dove ha chiuso la gara al 14° posto, lontanissimo da Norris. Tra errori nella scelta delle gomme (sua la decisione di partire dalla pit-lane con le slick) ed uscite di pista, il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport della scelta: "I primi 2 settori per me erano abbastanza asciutti, mentre il terzo era molto bagnato. Pensavo che con il sole l'asfalto si asciugasse più velocemente. Non è stato così".