Formula 1, Gara Sprint del Gp del Belgio: orario e dove vederla in tv e streaming

Gp del Belgio, Gara Sprint: dove e quando seguirla in tv e streaming

Sarà possibile seguire la Gara Sprint del Gp del Belgio, in programma oggi (sabato 26 luglio) dalle ore 12, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, più la differita in chiaro su TV8 mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e tv8.it (sempre in differita).