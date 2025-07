La Formula 1 inizia l'esame dell'università nello storico circuito del Belgio di Spa-Francorchamps. Il venerdì pomeriggio del GP del Belgio , il 13° appuntamento del Mondiale 2025, vede trionfare Piastri nella Qualifica Sprint, che non solo si prende la pole position ma supera anche il record della pista appartenuto a Hamilton con il suo tempo di 1:40.510. La McLaren quindi prenota la prima fila per la Gara Sprint del sabato (semaforo verde alle 12) insieme a Verstappen. Seconda fila per Norris e la Ferrari di Leclerc. Un venerdì da dimenticare invece per Hamilton, che per la prima volta in carriera viene eliminato in SQ1 e sarà 19° in griglia di partenza. Rivivi il pre e post qualifiche Sprint con le dichiarazioni dei piloti e dei team principal, nella diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

Come saranno schierati i piloti al via, nella garetta da 100 km di sabato alle ore :

"Sinceramente avevo una buona confidenza e il giro era anche positivo. Devo ancora analizzare bene, ho perso la macchina di colpo quando sono andato su con il gas. Non è stato l'ideale, ma dobbiamo valutare bene. Sicuramente la sprint sarà complicata, il focus sarà sul fare una buona qualifica per partire il più avanti possibile domenica", lo ha detto il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli

"È stato un bel giro, mi sono spaventato nel Q2 con il giro cancellato ma la macchina è stata grandiosa. Questa è la mia pista preferita, forse potevo anche rosicchiare un decimo. La macchina va bene, è una pista che mi piace e ho una buona confidenza. Anche negli ultimi weekend avevo un buon passo ma non ho concretizzato come risultati, quello che devo fare qui", ha aggiunto. "Le Red Bull sono velocissime in rettilineo, partire in pole a Spa non è così vantaggioso. Il passo sembra molto buono e speriamo di ripeterci domani", ha commentato così Oscar la sua prima pole position nel Gran Premio del Belgio

Il team principal della Rossa: "Leclerc ha fatto un buon giro, anche se ha faticato un po' all'inizio, dopo siamo tornati sulla scia di Verstappen mentre Piastri sta volando, è su un altro pianeta. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e capire bene la vettura. Siamo sulla buona strada. Il problema di Hamilton è stato il primo giro, che poteva essere molto buono. La vera qualifica è domani, sarebbe meglio per noi avere entrambe le macchine davanti. Il weekend è ancora lungo". "E' sempre una sfida quando sei in top team, vogliamo vincere come tutte le altre squadre. La sprint può essere una buona preparazione per la gara lunga"

"Ho sentito le novità tecniche e sono felice che siano state fatte, ma oggi il distacco dalle McLaren era enorme. Sono sicuro che abbiamo fatto un passo avanti, ma per qualche motivo Norris e Piastri sembrano essere ancora più veloci del solito su questa pista. Quindi è un po' deludente da questo punto di vista, ma i miglioramenti che cercavamo con gli aggiornamenti li abbiamo visti: è un peccato aver corso una sessione di qualifica così difficile, soprattutto in termini di distacchi. La Ferrari SF-25 ora è più guidabile? Sì, il feeling era piuttosto buono. Sono contento che la macchina sia milgiorata. C'è da dire però che nonostante tutto siamo ancora a sette decimi di distanza dalla McLaren. C'è molto lavoro da fare. Dobbiamo solo aggiungere grip alla macchina, che al momento sembra non avere", ha detto il monegasco della Rossa al termine delle Qualifiche Sprint

17:30

Leclerc è 4°

La Ferrari del monegasco sarà in seconda fila domani, nella griglia di partenza. Dietro di lui ci saranno Ocon e Sainz a sorpresa

17:29

Super Piastri, conquista la pole sprint a Spa!

L'australiano della McLaren in prima posizione per la Gara Sprint del Belgio: batte il record della pista di Hamilton per 7 decimi. Dietro di lui Verstappen, Norris

17:26

Hamilton: "Prima volta in carriera un'eliminazione così"

Le parole del 7 volte iridato dopo il bruciante testacoda in SQ1:"Il testacoda? Credo sia la prima volta che mi capita nella mia carriera. Come ho trovato la macchina? Non alla grande, non ho molto altro da dire. Domani cercheremo di fare qualcosa anche se in questo momento è estremamente frustrante"

17:21

Inizia l'SQ3

Ultimissima sessione: si deciderà il poleman della qualifica sprint di Spa

17:15

La marea arancione

Tantissimi i tifosi per Verstappen che si scatenano sulle tribune di Spa, tutti rigorosamente vestiti di arancione

17:10

Incredibile l'eliminazione a sorpresa di Russell

Entrambe le due Mercedes sono fuori dall'SQ3: che peccato per Toto Wolff

17:08

SQ2: gli eliminati e i migliori

Fuori dall'SQ3 Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso e Stroll. I più veloci invece sono Norris, Verstappen, Leclerc, Ocon e Bortoleto

17:04

Lotta Verstappen-Leclerc

In pista si scalda la lotta per il miglior tempo: la Red Bull si porta al comando dell'SQ2 in 1'41''583, con la Ferrari a soli 2 decimi di distanza

17:01

Il migliore è Lando

Norris passa al comando con l'1:42.182

16:56

La Mclaren scalda l'asfalto

Norris in azione sulla pista belga per primo

16:54

Parte il SQ2

Seconda sessione di qualfiiche sprint al via

16:50

Sessione ritardata

Si procede con la rimozione della Ferrari di Hamilton in pista, per questo la SQ2 è posticipata di qualche minuto

16:47

Gli eliminati in SQ1

Albon, Hulkenberg, Hamilton, Colapinto, Antonelli: sono i 5 piloti che non andranno in SQ2. Mentre i migliori sono Piastri, Verstappen e Norris. Leclerc è 8°

16:45

Hamilton clamorosa eliminazione in Q1

Sbaglia tutto l'inglese: nella seconda parte della frenata, scala male le marce fino alla terza e va in bloccaggio con il posteriore, finendo lungo fuori pista alla Bus-Stop. La Ferrari viene quindi eliminata in Q1, proprio all'ultimo minuto. Poco prima era incappato in un testacoda anche Kimi Antonelli, che condivide la stessa sorte del 7 volte campione iridato

16:38

Lungo di Antonelli

L'italiano della Mercedes spinge troppo il piede sull'accelleratore e sconda all’uscita di Stavelot

16:36

Hadjar il migliore

Il primo tempo per ora ad Hadjar: la Racing Bull ferma il crono a 1:42.711

16:30

Qualifiche Sprint al via

Inizia il QS1 a Spa: Leclerc è tra i primi a scendere in pista

16:21

16:12

16:02

15:59

