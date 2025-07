12:45

Gara Sprint, Gp Spa: l'ordine di arrivo

1. Max Verstappen Red Bull

2. Oscar Piastri McLaren +0.753

3. Lando Norris McLaren +1.414

4. Charles Leclerc Ferrari +10.176

5. Esteban Ocon Haas F1 Team +13.789

6. Carlos Sainz Williams +14.964

7. Oliver Bearman Haas F1 Team +18.610

8. Isack Hadjar Racing Bulls +19.119

9. Gabriel Bortoleto Kick Sauber +22.183

10. Liam Lawson Racing Bulls +22.897

11. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +24.551

12. George Russell Mercedes +25.969

13. Lance Stroll Aston Martin +26.595

14. Fernando Alonso Aston Martin +29.046

15. Lewis Hamilton Ferrari +30.175

16. Alexander Albon Williams +30.941

17. Kimi Antonelli Mercedes +31.981

18. Nico Hulkenberg Kick Sauber +32.867

19. Franco Colapinto Alpine +38.072

20. Pierre Gasly Alpine +2 giri

12:40

Gara Sprint Spa, come cambia la classifica costruttori

1. McLaren 473

2. Ferrari 227

3. Mercedes 210

4. Red Bull 180

12:37

Gara Sprint Spa, come cambia la classifica piloti

1. Piastri 241

2. Norris 232

3. Verstappen 173

4. Russell 147

5. Leclerc 124

6. Hamilton 103

7. Antonelli 63

12:32

+++ Gp Belgio, Verstappen vince la Gara Sprint a Spa! Secondo Piastri, terzo Norris. Leclerc chiude quarto, Hamilton 15° +++

All'università del motorsport, è Max Verstappen il professore! L'olandese della Red Bull vince la gara e porta a scuola gli 'allievi' Piastri (secondo) e Norris (terzo). Leclerc chiude al quarto posto, Hamilton è 16°.

12:28

Inizia l'ultimo giro

Verstappen apre il penultimo giro con 682 millesimi su Piastri, terzo Norris a 823 dal compagno.

12:25

Piastri-Norrie, è battaglia per il secondo posto

Con Verstappen leader, è lotta per la seconda posizione: Norris non molla e prova ad avvicinarsi al compagno di squadra Piastri.

12:23

Verstappen-Piastri, che duello!

Max commette un errore: ne approfitta Oscar che si riavvicina. Il pilota della McLaren attacca il rivale della Red Bull ma Verstappen difende la leadership chiudendo l'interno. Che gara a Spa! Intanto Hamilton è sempre 16°, Leclerc 4°.

12:21

Gara Sprint, decimo giro: Verstappen leader

Il pilota della Red Bull allunga il vantaggio a 876 millesimi su Piastri, mentre Norris è a 573 dal compagno della McLaren.

12:19

Verstappen, che gara: l'olandese davanti alle McLaren

Gara da applausi per il campione olandese, leader della Sprint Race del Belgio: alle sue spalle le due McLaren di Piastri e Norris. Lando però ora è in zona drs sul compagno australiano.

12:17

Leclerc aumenta il vantaggio su Ocon

Il monegasco della Ferrari aumenta il distacco dal quinto posto di Ocon, ora a 2.3 da Charles. Sesta posizione per l'ex della Rossa Sainz, settimo Bearman.

12:15

Antonelli 'bracca' Hamilton

Il ferrarista, 16°, non riesce ad avvicinarsi ad Albon e Antonelli (ora 17°, partiva 20°) gli sta dietro.

12:13

Gara Sprint, giro 5: Verstappen finora perfetto

L'olandese della Red Bull vola in 1:46.191 e mantiene 666 millesimi su Piastri, terzo Norris a 2.6, quarto Leclerc a 3.9 ora in difficoltà. Charles ha immediatamente dato la sensazione di non poter tenere il passo dei tre leader.

12:10

Norris supera Leclerc: è in zona podio. Hamilton prova a ricucire il pesante strappo

Lando supera senza troppi patemi il monegasco della Ferrari a Les Combes e torna in zona podio. Intanto, nelle retrovie, Hamilton (partito al 18°) è ora 16°.

12:08

Piastri mette pressione a Verstappen

Oscar a soli 4 decimi dal campione del mondo: tra poco, con l'utilizzo del drs, l'australiano potrà riprendersi il primato.

12:06

Verstappen in vetta, Leclerc terzo!

Si parte con il botto a Spa: il campione del mondo in carica beffa Piastri e si porta al comando. Alle spalle del pilota McLaren c'è il monegasco della Ferrari.

12:04

Inizia la Gara Sprint sul circuito di Spa!

Al via la terza minigara da 100 km della stagione!

12:01

Inizia il giro di ricognizione

Al via, sul circuito di Spa-Francorchamps, il giro di ricognizione.

11:55

Gara Sprint, è tutto pronto a Spa

Ancora pochi minuti e si alzerà il sipario sulla Sprint Race a Francorchamps.

11:50

Problemi per Gasly

Perdita al sistema idraulico per il pilota francese dell'Alpine, ottavo nella griglia di partenza.

11:45

Gara Sprint sul circuito di Spa: il meteo

Condizioni meteo perfette in Belgio: sole con qualche nuvola e temperature gradevoli.

11:40

Le parole di Hamilton allarmano la Ferrari: "Non mi era mai successo in carriera, è frustrante"

Lewis finisce lungo in Q1 e chiude al diciottesimo posto: "È una delusione, la macchina non è andata alla grande". LEGGI TUTTO

11:35

Gara Sprint a Spa, inizia il giro di riscaldamento

Semaforo verde sul circuito di Francorchamps: al via il giro di riscaldamento. La Ferrari di Hamilton la prima a scendere in pista.

11:33

Gara Sprint Gp del Belgio, la griglia di partenza

Questa la griglia di partenza della Sprint Race del Gp del Belgio:

Prima fila 1. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1'40'510 alla media di 258.864 km/h 2. Max Verstappen (NED) Red Bull 1'40"987

Seconda fila 3. Lando Norris (GBR) McLaren 1'41"128 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1'41"278

Terza fila 5. Esteban Ocon (FRA) Haas 1'41"565 6. Carlos Sainz (ESP) Williams 1'41"761

Quarta fila 7. Oliver Bearman (GBR) Haas 1'41"857 8. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1'41"959

Quinta fila 9. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1'41"971 10. Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 1'42"176

11:25

Come funziona la Sprint Race di Formula 1

Per il quinto anno, la Gara Sprint fa parte del Mondiale piloti e costruttori di Formula 1: 100 km da percorrere in circa mezz'ora. Chi la vince guadagna 8 punti. Sono 7 invece i punti per il secondo e, a scalare, fino a un solo punto per l'ottavo classificato.

11:15

Gp del Belgio, Gara Sprint: dove e quando seguirla in tv e streaming

La Gara Sprint del Gp di Spa-Francorchamps (Belgio), terzo appuntamento delle minigare da 100km del Mondiale 2025 della Formula 1, è in programma oggi - sabato 26 luglio - a partire dalle ore 12. L'attesa race sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, più la differita in chiaro su TV8 mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e tv8.it (sempre in differita).

Circuito di Spa-Francorchamps (Belgio)