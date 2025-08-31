Formula 1 diretta Gran Premio Olanda, segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Aggiorna

ZANDVOORT (Olanda) - In Olanda, sul circuito di Zandvoort, si corre il quindicesimo dei 24 gran premi della stagione 2025 della Formula 1: le due McLaren, dominatrici del Mondiale, partono in prima fila con Lando Norris in pole position e Oscar Piastri alle sue spalle. In seconda fila Max Verstappen su Red Bull e il sorprendente 20enne franco-algerino Isack Hadjar su Racing Bulls. Ancora difficoltà per le Ferrari: Charles Leclerc è sesto nella griglia di partenza, Lewis Hamilton è settimo. Semaforo verde alle 15. Sono previsti 72 giri per un totale di 306,5 km di gara.

16:12 Antonelli ai box Antonelli rientra ai box al 52° giro e monta gomme morbide. 16:11 Antonelli bracca Leclerc Grande gara di Antonelli che ora insegue il quinto posto di Leclerc, un po' in difficoltà nell'ultimo giro. Mancano 20 giri alla conclusione della gara. 16:09 Il duello per la vittoria Finora Norris non è mai riuscito a impensierire il leader Piastri: il distacco tra i due è comunque solo di 1"5 dopo 51 giri. 16:07 Non c'è pioggia Dopo la leggera pioggia di qualche giro fa, già da un po' si corre sull'asciutto. Ocon e Bearman sono gli unici a non essersi ancora fermati per il pit-stop. 16:04 La classifica dei primi 10 La classifica aggiornata dopo 44 giri: 1. Oscar Piastri, 2. Lando Norris, 3. Max Verstappen, 4. Isack Hadjar, 5. Charles Leclerc, 6. Kimi Antonelli, 7. George Russell, 8. Alexander Albon, 9. Lance Stroll, 10. Esteban Ocon. 16:02 Disappunto di Leclerc dopo l'uscita di Hamilton Leclerc ha avuto una reazione di stizza dopo l'incidente che ha posto fine alla gara del compagno di squadra Hamilton: LEGGI LA NOTIZIA 16:01 Leclerc e Russell investigati dopo la gara L'investigazione di Leclerc e Russell sarà completata dopo la gara: questa la comunicazione ufficiale della Fia. La Ferrari e la Mercedes si sono toccate durante il sorpasso e la Rossa è quasi interamente andata oltre il cordolo. 15:59 Antonelli ora è sesto Antonelli supera il compagno di team Russell e ora è sesto. Piastri primo davanti a Norris. Ancora investigazione in corso per il sorpasso di Leclerc su Russell stesso. 15:57 La classifica dopo 38 giri Queste le prime posizioni: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar e Leclerc. Antonelli è settimo. 15:53 Qualche dubbio sulla manovra di Leclerc Indagine su Leclerc e Russell per il sorpasso di poco fa: il ferrarista è quasi interamente uscito di pista per superare il pilota della Mercedes che però potrebbe avergli chiuso la strada. 15:48 Sorpasso super di Leclerc Interrotto il regime di safety car. Grandissimo sorpasso di Leclerc su Russell alla chicane nonostante la sua Ferrari abbia qualche problema. Il monegasco ora è quinto dopo 33 giri. 15:47 Detrito in pista: virtual safety car C'è un detrito nel rettilineo di partenza: gara congelata con la virtual safety car al 31° giro. 15:45 Le posizioni di Leclerc e Antonelli Leclerc è sesto mentre l'italiano Antonelli su Mercedes è ottavo. 15:45 Piastri prova ad andar via Piastri vola con un giro a 1'13"9 e ora ha un vantaggio di oltre 2" su Norris. Siamo al 30° giro. 15:41 Sainz e Lawson si toccano Contatto tra Lawson e Sainz: entrambe le vetture si fermano ai box, lo spagnolo ha forato e cambia anche l'ala posteriore. 15:39 Ancora safety car in pista: la classifica La classifica dei primi 9 al 26° giro con la safety car in pista: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar, Russell, Leclerc, Lawson, Sainz, Ocon. Al prossimo giro la safety car rientrerà ai box e la gara ripartirà a pieno regime. 15:37 Safety car in pista: tutti rientrano ai box Bandiera gialla e safety car in pista dopo l'incidente di Hamilton: tutti i big rientrano ai box per cambiare le gomme. Leclerc, che era rientrato prima delle bandiere gialle, ora è sesto dopo 25 giri. 15:34 Leclerc rientra ai box, Hamilton fuori Leclerc rientra ai box e sceglie la gomma dura. Nel frattempo Hamilton è fuori gara per un'uscita di pista: la sua Ferrari finisce contro il muretto alla curva 3. 15:32 La situazione dopo 22 giri Per ora i primi in classifica non sono rientrati ai box: Piastri, Norris e Verstappen sono nelle prime tre posizioni. 15:29 20° giro: sta aumentando la pioggia Inizia a piovere più forte ora: siamo al 20° giro. 15:27 I primi 10 dopo 17 giri La classifica dopo 17 giri del Gp d'Olanda: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Russell, Hamilton, Lawson, Sainz, Albon. Ci sono 3"3 di distacco tra Piastri e Norris.

15:25 Prime gocce a Zandvoort Si nota qualche goccia di pioggia sul circuito: ai box iniziano a muoversi i membri dei team. Calcio Dybala a sorpresa in Olanda per la Formula 1: il regalo romanista a Domenicali 15:23 Le McLaren scappano Piastri e Norris stanno facendo il vuoto alle loro spalle. Verstappen è staccato di 8 secondi da Norris. Sta iniziando a piovere. 15:19 C'è anche Dybala a Zandvoort C'è anche Paulo Dybala a Zandvoort per vedere la gara: Piastri è sempre in testa davanti a Norris e Verstappen dopo 11 giri. Leclerc è sempre quinto, Hamilton settimo. Antonelli è 12°. 15:14 La classifica all'ottavo giro: Norris supera Verstappen La classifica all'ottavo giro vede Piastri in testa, con 4"4 su Norris, tornato secondo davanti a Verstappen. Poi ci sono Hadjar, Leclerc, Russell e Hamilton. 15:12 Piastri conduce Piastri è saldamente in testa anche con il giro più veloce della gara finora in 1'15"251. Tra poco è prevista pioggia. 15:10 La classifica al quarto giro Le prime posizioni dopo 4 giri: Piastri, Verstappen, Norris, Hadjar e Leclerc. Hamilton è settimo dietro a Russell. 15:07 La posizione delle Ferrari Leclerc è quinto e Hamilton settimo al secondo giro. 15:06 Verstappen supera Norris Piastri conserva la prima posizione al via, mentre Verstappen supera Norris con una partenza super. 15:03 Gara iniziata Semaforo verde per il Gp d'Olanda: partiti. 15:00 Giro di ricognizione È il momento del giro di formazione per le monoposto al via. Bearman su Haas partirà dai box. 14:50 Rischio pioggia a Zandvoort Potrebbe esserci la pioggia prima della fine della gara: le previsioni meteo parlano di precipitazioni possibili al 60% per le ore 16. 14:47 Classifica mondiale, è corsa a due per il titolo Nella classifica mondiale della Formula 1 in testa c'è Piastri con 284 punti seguito dal compagno di McLaren Norris a quota 275, staccatissimo Verstappen, terzo a 187 punti: è un duello ristretto per il titolo 2025. Leggi la classifica completa della F1 14:42 Julio Cruz tifa per Leclerc Intervistato da Sky, Julio Cruz, ex attaccante di Inter, Lazio e Bologna, ha confessato di avere un debole per Charles Leclerc. 'El Jardinero' è a Zandvoort per seguire il gran premio in un paese, l'Olanda, in cui ha giocato con la maglia del Feyenoord tra il 1997 e il 2000, appena arrivato in Europa dall'Argentina. 14:30 Monoposto in pista Tutte le monoposto sono entrate in pista e si stanno schierando sulla griglia di partenza. 14:20 Come seguire il Gp d'Olanda in tv e in streaming Sarà possibile seguire la gara di Zandvoort anche in diretta tv e in diretta streaming: leggi qui per sapere come. 14:07 C'è Courtois nel box della Ferrari Le telecamere pescano Thibaut Courtois, portiere belga del Real Madrid, nel box della Ferrari. Le monoposto sono ancora nei garage della pit-lane. 14.00 La gara in Olanda Alle ore 15 è prevista la partenza del Gp d'Olanda che si corre sul circuito di Zandvoort, lungo 4,259 km e con 14 curve. Zandvoort, Olanda

