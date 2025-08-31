Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Formula 1 diretta Gran Premio Olanda, segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Si corre sul circuito di Zandvoort la quindicesima gara della stagione 2025: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Formula 1 diretta Gran Premio Olanda, segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton© EPA
11 min
Aggiorna

ZANDVOORT (Olanda) - In Olanda, sul circuito di Zandvoort, si corre il quindicesimo dei 24 gran premi della stagione 2025 della Formula 1: le due McLaren, dominatrici del Mondiale, partono in prima fila con Lando Norris in pole position e Oscar Piastri alle sue spalle. In seconda fila Max Verstappen su Red Bull e il sorprendente 20enne franco-algerino Isack Hadjar su Racing Bulls. Ancora difficoltà per le Ferrari: Charles Leclerc è sesto nella griglia di partenza, Lewis Hamilton è settimo. Semaforo verde alle 15. Sono previsti 72 giri per un totale di 306,5 km di gara. 

16:12

Antonelli ai box

Antonelli rientra ai box al 52° giro e monta gomme morbide. 

16:11

Antonelli bracca Leclerc

Grande gara di Antonelli che ora insegue il quinto posto di Leclerc, un po' in difficoltà nell'ultimo giro. Mancano 20 giri alla conclusione della gara. 

16:09

Il duello per la vittoria

Finora Norris non è mai riuscito a impensierire il leader Piastri: il distacco tra i due è comunque solo di 1"5 dopo 51 giri.

16:07

Non c'è pioggia

Dopo la leggera pioggia di qualche giro fa, già da un po' si corre sull'asciutto. Ocon e Bearman sono gli unici a non essersi ancora fermati per il pit-stop.

16:04

La classifica dei primi 10 

La classifica aggiornata dopo 44 giri: 1. Oscar Piastri, 2. Lando Norris, 3. Max Verstappen, 4. Isack Hadjar, 5. Charles Leclerc, 6. Kimi Antonelli, 7. George Russell, 8. Alexander Albon, 9. Lance Stroll, 10. Esteban Ocon.

16:02

Disappunto di Leclerc dopo l'uscita di Hamilton

Leclerc ha avuto una reazione di stizza dopo l'incidente che ha posto fine alla gara del compagno di squadra Hamilton: LEGGI LA NOTIZIA

16:01

Leclerc e Russell investigati dopo la gara

L'investigazione di Leclerc e Russell sarà completata dopo la gara: questa la comunicazione ufficiale della Fia. La Ferrari e la Mercedes si sono toccate durante il sorpasso e la Rossa è quasi interamente andata oltre il cordolo. 

15:59

Antonelli ora è sesto

Antonelli supera il compagno di team Russell e ora è sesto. Piastri primo davanti a Norris. Ancora investigazione in corso per il sorpasso di Leclerc su Russell stesso.

15:57

La classifica dopo 38 giri

Queste le prime posizioni: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar e Leclerc. Antonelli è settimo.

15:53

Qualche dubbio sulla manovra di Leclerc

Indagine su Leclerc e Russell per il sorpasso di poco fa: il ferrarista è quasi interamente uscito di pista per superare il pilota della Mercedes che però potrebbe avergli chiuso la strada.

15:48

Sorpasso super di Leclerc

Interrotto il regime di safety car. Grandissimo sorpasso di Leclerc su Russell alla chicane nonostante la sua Ferrari abbia qualche problema. Il monegasco ora è quinto dopo 33 giri. 

15:47

Detrito in pista: virtual safety car

C'è un detrito nel rettilineo di partenza: gara congelata con la virtual safety car al 31° giro. 

15:45

Le posizioni di Leclerc e Antonelli

Leclerc è sesto mentre l'italiano Antonelli su Mercedes è ottavo.

15:45

Piastri prova ad andar via

Piastri vola con un giro a 1'13"9 e ora ha un vantaggio di oltre 2" su Norris. Siamo al 30° giro.

15:41

Sainz e Lawson si toccano

Contatto tra Lawson e Sainz: entrambe le vetture si fermano ai box, lo spagnolo ha forato e cambia anche l'ala posteriore. 

15:39

Ancora safety car in pista: la classifica

La classifica dei primi 9 al 26° giro con la safety car in pista: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar, Russell, Leclerc, Lawson, Sainz, Ocon. Al prossimo giro la safety car rientrerà ai box e la gara ripartirà a pieno regime. 

15:37

Safety car in pista: tutti rientrano ai box

Bandiera gialla e safety car in pista dopo l'incidente di Hamilton: tutti i big rientrano ai box per cambiare le gomme. Leclerc, che era rientrato prima delle bandiere gialle, ora è sesto dopo 25 giri.

15:34

Leclerc rientra ai box, Hamilton fuori

Leclerc rientra ai box e sceglie la gomma dura. Nel frattempo Hamilton è fuori gara per un'uscita di pista: la sua Ferrari finisce contro il muretto alla curva 3.

15:32

La situazione dopo 22 giri

Per ora i primi in classifica non sono rientrati ai box: Piastri, Norris e Verstappen sono nelle prime tre posizioni.

15:29

20° giro: sta aumentando la pioggia

Inizia a piovere più forte ora: siamo al 20° giro.

15:27

I primi 10 dopo 17 giri

La classifica dopo 17 giri del Gp d'Olanda: Piastri, Norris, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Russell, Hamilton, Lawson, Sainz, Albon. Ci sono 3"3 di distacco tra Piastri e Norris.

15:25

Prime gocce a Zandvoort

Si nota qualche goccia di pioggia sul circuito: ai box iniziano a muoversi i membri dei team.

15:23

Le McLaren scappano

Piastri e Norris stanno facendo il vuoto alle loro spalle. Verstappen è staccato di 8 secondi da Norris. Sta iniziando a piovere.

15:19

C'è anche Dybala a Zandvoort

C'è anche Paulo Dybala a Zandvoort per vedere la gara: Piastri è sempre in testa davanti a Norris e Verstappen dopo 11 giri. Leclerc è sempre quinto, Hamilton settimo. Antonelli è 12°.

15:14

La classifica all'ottavo giro: Norris supera Verstappen

La classifica all'ottavo giro vede Piastri in testa, con 4"4 su Norris, tornato secondo davanti a Verstappen. Poi ci sono Hadjar, Leclerc, Russell e Hamilton.

15:12

Piastri conduce

Piastri è saldamente in testa anche con il giro più veloce della gara finora in 1'15"251. Tra poco è prevista pioggia.

15:10

La classifica al quarto giro

Le prime posizioni dopo 4 giri: Piastri, Verstappen, Norris, Hadjar e Leclerc. Hamilton è settimo dietro a Russell.

15:07

La posizione delle Ferrari

Leclerc è quinto e Hamilton settimo al secondo giro.

15:06

Verstappen supera Norris

Piastri conserva la prima posizione al via, mentre Verstappen supera Norris con una partenza super. 

15:03

Gara iniziata

Semaforo verde per il Gp d'Olanda: partiti.

15:00

Giro di ricognizione

È il momento del giro di formazione per le monoposto al via. Bearman su Haas partirà dai box.

14:50

Rischio pioggia a Zandvoort

Potrebbe esserci la pioggia prima della fine della gara: le previsioni meteo parlano di precipitazioni possibili al 60% per le ore 16.

14:47

Classifica mondiale, è corsa a due per il titolo

Nella classifica mondiale della Formula 1 in testa c'è Piastri con 284 punti seguito dal compagno di McLaren Norris a quota 275, staccatissimo Verstappen, terzo a 187 punti: è un duello ristretto per il titolo 2025. Leggi la classifica completa della F1

14:42

Julio Cruz tifa per Leclerc

Intervistato da Sky, Julio Cruz, ex attaccante di Inter, Lazio e Bologna, ha confessato di avere un debole per Charles Leclerc. 'El Jardinero' è a Zandvoort per seguire il gran premio in un paese, l'Olanda, in cui ha giocato con la maglia del Feyenoord tra il 1997 e il 2000, appena arrivato in Europa dall'Argentina.

14:30

Monoposto in pista

Tutte le monoposto sono entrate in pista e si stanno schierando sulla griglia di partenza.

14:20

Come seguire il Gp d'Olanda in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la gara di Zandvoort anche in diretta tv e in diretta streaming: leggi qui per sapere come

14:07

C'è Courtois nel box della Ferrari

Le telecamere pescano Thibaut Courtois, portiere belga del Real Madrid, nel box della Ferrari. Le monoposto sono ancora nei garage della pit-lane.

14.00

La gara in Olanda

Alle ore 15 è prevista la partenza del Gp d'Olanda che si corre sul circuito di Zandvoort, lungo 4,259 km e con 14 curve.

Zandvoort, Olanda

 

 

