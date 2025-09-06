F1, qualifiche Gp d'Italia: orario e dove vederle in tv e in streaming

F1, qualifiche a Monza: dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gp d'Italia saranno trasmesse in diretta tv su Sky (per gli abbonati) e su TV8 (in chiaro), ma potranno essere seguite anche in streaming su SkyGo e su NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.