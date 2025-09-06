F1, qualifiche Gp d'Italia: orario e dove vederle in tv e in streaming

MONZA - È il giorno delle qualifiche per i piloti e le scuderie della Formula 1 che, alla vigilia del Gp d'Italia (in programma alle ore 16 di domani, 7 settembre) e dopo le ultime prove libere (Lando Norris su McLaren il più veloce nelle FP2 di ieri, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc), andranno a caccia della pole sul circuito di Monza.
Gp d'Italia: a che ora iniziano le qualifiche
La griglia di partenza della corsa più attesa dai tifosi ferraristi sarà dunque decisa oggi (6 settembre): dopo l'ultima sessione di prove libere (ore 12:30-13:30) infatti, alle ore 16 scatteranno le qualifiche. Si partirà con la Q1 da 18 minuti (con tutti i piloti in pista), poi la Q2 da 15 minuti (riservata ai 15 pioù veloci) e infine gli ultimi 12 minuti di Q3 per stabilire le prime dieci posizioni.
F1, qualifiche a Monza: dove vederle in tv e in streaming
Le qualifiche del Gp d'Italia saranno trasmesse in diretta tv su Sky (per gli abbonati) e su TV8 (in chiaro), ma potranno essere seguite anche in streaming su SkyGo e su NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
