F1, Leclerc secondo nelle FP3 a Monza: Norris in testa, Hamilton settimo

MONZA - Ultima sessione di prove libere sul circuito di Monza, prima delle qualifiche per il Gp d'Italia fissate oggi pomeriggio alle ore 16. Dopo le seconde prove libere di ieri, Lando Norris chiude in testa anche la FP3 con il tempo di 1:19.331 davanti a Charles Leclerc, staccato di solo di +0.021. Terza posizione per Oscar Piastri, il leader del mondiale, davanti a Verstappen, Russell e un sorprendente Bortoleto. Settima posizione per Lewis Hamilton in 1:19.598, poi Hadjar, Antonelli e Albon a chiudere la top ten.
F1, alle ore 16 le qualifiche a Monza
Si chiude così l'ultima sessione di prove libere, ora si fa sul serio: alle ore 16 scatteranno le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Occhi puntati sulle Ferrari di Leclerc e Hamilton.