F1 diretta Gran Premio di Monza: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Ci siamo, è il giorno della gara sull'iconico circuito italiano: Verstappen parte dalla pole, poi le due McLaren e il monegasco della Rossa. Aggiornamenti in tempo reale
F1 diretta Gran Premio di Monza: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE© Getty Images
4 min
Aggiorna

È tutto pronto per il Gran Premio d'Italia sull'iconico circuito di Monza, 16ª tappa del Mondiale di Formula Uno. Una folla Rossa sugli spalti attende di vedere le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che hanno iniziato il weekend in salita ma proveranno a dare il massimo: il monegasco partirà quarto, mentre l'inglese (dopo la penalità di cinque posizione) scatterà dalla decima casella. Davanti a tutti parte Verstappen, che in qualifica ha battuto le due McLaren di Norris e Piastri, in lotta per il Mondiale piloti. Occhi puntati anche sul giovane Kimi Antonelli, che partirà sesto nel Gran Premio di casa. Si spengono i semafori alle ore 15: segui la diretta su Il Corriere dello Sport.

14:10

Hamilton fa discutere: "Leclerc? Non ho mai dato la scia a nessuno"

La sessione di qualifica di Charles Leclerc si è chiusa in quarta posizione. Ha fatto discutere la mancata scia data dal compagno Hamilton, mentre invece Verstappen ha potuto usufruire della scia di Tsunoda nei suoi giri veloci. Dopo le qualifiche, l'inglese ha risposto così: "Dare la scia a Leclerc? No, è un qualcosa che non ho mai fatto negli altri team in cui sono stato e potenzialmente significherebbe sacrificare uno dei due piloti. Inoltre avevo già una penalità di cinque posizioni e dunque avevo bisogno di qualificarmi il più avanti possibile“.

14:05

Gp di Monza, la griglia di partenza completa

Questa la griglia di partenza completa del Gran Premio di Monza.

14:04

Antonelli parte sesto, Hamilton decimo

Seguono poi le due Mercedes di Russell e Kimi Antonelli, che partirà sesto nel Gran Premio di casa. Decima posizione per Lewis Hamilton, che ha chiuso con il quinto tempo ma doveva scontare cinque posizioni di penalità. Ottavo un sempre più sorprendente Bortoleto, delusione Hadjar che dopo il podio in Olanda partirà sedicesimo.

14:02

Verstappen in pole, poi le McLaren e Leclerc

Sarà battaglia già da curva 1 con la prima virata. Max Verstappen partirà davanti a tutti, di fianco a lui Lando Norris che ieri ha accarezzato la pole poi persa per una manciata di centesimi. Dietro c'è il leader del mondiale Oscar Piastri e accanto a lui Charles Leclerc, acclamato dai tifosi.

14:00

Gran Premio di Monza, occhi puntati su Leclerc e Hamilton

Ci siamo, tra un'ora partirà il Gran Premio di Monza. Tantissimi tifosi sugli spalti per Hamilton, al primo Gp d'Italia con la Ferrari, e Leclerc, autore di una fantastica vittoria nella passata stagione. 

Autodromo Nazionale Monza - Italia

