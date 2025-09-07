F1 diretta Gran Premio di Monza: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

È tutto pronto per il Gran Premio d'Italia sull'iconico circuito di Monza , 16ª tappa del Mondiale di Formula Uno. Una folla Rossa sugli spalti attende di vedere le Ferrari di Leclerc e Hamilton , che hanno iniziato il weekend in salita ma proveranno a dare il massimo: il monegasco partirà quarto, mentre l'inglese (dopo la penalità di cinque posizione) scatterà dalla decima casella. Davanti a tutti parte Verstappen , che in qualifica ha battuto le due McLaren di Norris e Piastri , in lotta per il Mondiale piloti. Occhi puntati anche sul giovane Kimi Antonelli , che partirà sesto nel Gran Premio di casa. Si spengono i semafori alle ore 15: segui la diretta su Il Corriere dello Sport.

14:10

Hamilton fa discutere: "Leclerc? Non ho mai dato la scia a nessuno"

La sessione di qualifica di Charles Leclerc si è chiusa in quarta posizione. Ha fatto discutere la mancata scia data dal compagno Hamilton, mentre invece Verstappen ha potuto usufruire della scia di Tsunoda nei suoi giri veloci. Dopo le qualifiche, l'inglese ha risposto così: "Dare la scia a Leclerc? No, è un qualcosa che non ho mai fatto negli altri team in cui sono stato e potenzialmente significherebbe sacrificare uno dei due piloti. Inoltre avevo già una penalità di cinque posizioni e dunque avevo bisogno di qualificarmi il più avanti possibile“.

14:05

Gp di Monza, la griglia di partenza completa

Questa la griglia di partenza completa del Gran Premio di Monza.