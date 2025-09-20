F1 diretta qualifiche Gp Baku: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live

Diciassettesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2025: sul circuito cittadino di Baku si entra nel vivo con la giornata dedicata alle attesissime qualifiche, decisive per stabilire la griglia di partenza della gara di domani. Lo start è fissato per le ore 13.00 italiane, quando si spegneranno i semafori e scatterà la corsa. Le qualifiche invece sono in programma oggi, sabato 20 settembre. Tutti gli aggiornamenti.

14:20

+++ Ancora Bandiera rossa a Baku +++

Hulkenberg sbatte in curva 4 perdendo l’ala anteriore in uscita di curva: i pezzi rimasti in traiettoria devono essere rimossi. Il tedesco intanto torna ai box senza il musetto.

In precedenza, Antonelli aveva chiuso il suo giro in decima posizione, a 1:43.040, complice un grave errore all'ultima curva. Hamilton invece era riuscito a portarsi in vetta in 1:41.821 con 161 millesimi su Leclerc. Inglese tallonato da Piastri secondo a 18 millesimi.

14:18

Leclerc al comando

Il ferrarista, ancora con le gomme soft, in testa alla Q1. Eliminato Bortoleto.

14:16

Antonelli e Hulkenberg sotto investigazione Fia

La Fia mette nel mirino i due piloti per mancata osservanza del regime di bandiera gialla.

14:15

+++ Si riparte +++

Semaforo verde a Baku quando mancano 11' al termine della Q1.

14:11

Problemi anche per Okon

Intanto Ocon, via radio, comunica al team che un detrito è terminato all'interno sulla sua Haas. Dovrebbe trattarsi di un ramo d'albero.

14:09

+++ Bandiera rossa +++

Errore di valutazione di Albon che colpisce il muretto all’interno in curva 1 e rompe la sospensione, parcheggiando la sua Williams all’uscita della curva. Sessione finita per lui. Q1 momentaneamente interrotta.

14:07

Leclerc c'è ma Norris è scatenato

Charles chiude il suo primo giro in 1:41.982 con 466 millesimi su Lawson e 653 su Sainz, quarto Hamilton a 770. Si rifà poi sotto Norris: con le medie è secondo a 425 millesimi da Leclerc, quinto Russell a 689. Ma ora, in seconda posizione, c'è Verstappen a 228.

14:05

L'ex ferrarista Sainz al comando

Sainz sale in vetta in 1:42.635, alle sue spalle Bearman (a 487 millesimi) e Hadjar (519).

14:04

Ecco McLaren e Ferrari

Lando Norris fa il suo ingresso in pista con le medie. Ecco anche le Ferrari con le soft come tutti gli altri. Anche Verstappen con le medie.

14:02

In pista i primi piloti

I protagonisti, tra cui l'ex ferrarista Sainz, fanno il loro ingresso sul circuito di Baku: intanto, pioggia e vento sulla capitale azera. Saranno due variabili fondamentali per l'economia delle qualifiche.

14:00

Iniziano le qualifiche del Gp di Baku

Semaforo verde: si parte con le Q1 della durata di 18 minuti.

13:55

Tutto pronto a Baku

Ancora pochi minuti e scatteranno le qualifiche del Gp d'Azerbaijan 2025.

13:46

Mondiale piloti, la classifica

1. Oscar Piastri (McLaren) 324

2. Lando Norris (McLaren) 293

3. Max Verstappen (Red Bull) 230

4. George Russell (Mercedes) 194

5. Charles Leclerc (Ferrari) 163

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Alexander Albon (Williams) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11. Lance Stroll (Aston Martin) 32

12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13. Esteban Ocon (Haas) 28

14. Pierre Gasly (Alpine) 20

15. Liam Lawson (Red Bull/Racing Bulls) 20

16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17. Carlos Sainz (Williams) 16

18. Oliver Bearman (Haas) 16

19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) 12

20. Jack Doohan (Alpine) 0

21. Franco Colapinto (Alpine) 0

13:42

Mondiale costruttori, la classifica

1. McLaren 617

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams 86

6. Aston Martin 62

7. Racing Bulls 61

8. Kick Sauber 55

9. Haas 44

10. Alpine 20

13:40

13:30

F1, qualifiche Gp Baku: dove vederle in tv e streaming

Le qualifiche del diciassettesimo appuntamento di F1, il GP d’Azerbaijan, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. Differita alle ore 17:00 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

13:20

Leclerc, la vittoria in Azerbaijan è un tabù

Dal 2021 al 2024, il pilota monegasco della Rossa ha centrato per ben 4 volte consecutive il miglior tempo nelle qualifiche in Azerbaijan. Eppure, in nessuna di queste occasioni, è poi riuscito a conquistare la vittoria.

13:10

Terze prove libere, dominio McLaren: Norris vince

Dopo le prime, il britannico della McLaren chiude in testa anche le terze libere con il tempo di 1:41.223. Alle sue spalle la Red Bull di Verstappen, terzo Piastri. La Ferrari di Hamilton è quarta, poi Antonelli quinto. L'altra Rossa di Leclerc delude: è solo decima.

13:00

Ferrari a caccia della pole a Baku

Le Rosse ci provano. Hamilton veloce nelle libere, Leclerc bene e voglioso di un'altra pole in Azerbaijan. Il via alle ore 14.

Baku - Azerbaijan