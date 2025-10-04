Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

F1, Gp di Singapore: orario e come seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming

Pole di Russell davanti a Verstappen, solo sesto e settimo per Hamilton e Leclerc: ecco tutte le informazioni sulla gara sul circuito cittadino
F1, Gp di Singapore: orario e come seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming© Getty Images
2 min

Dopo la sessione di qualifiche che ha visto la pole di Russell, è tutto pronto per il Gran Premio di Singapore. Si corre sul circuito cittadino di Marina Bay, con l'inglese della Mercedes che partirà davanti a tutti, seguito poi da Verstappen, Piastri, Antonelli e Piastri. Solo sesto e settimo per le Ferrari di Lewis Hamilton Charles Leclerc. Una qualifica sfortunata su un circuito dove ci sono poche possibilità di sorpasso.

Gp di Singapore: l'orario della gara

 Il Gran Premio di Singapore, che si correrà domani domenica 5 ottobre e in notturna per via delle temperature estreme sul circuito, inizierà alle ore 14 italiane. 

Gp di Singapore: dove seguirlo in tv e in streaming

Il Gran Premio di Singapore, in programma oggi sul Marina Bay Street Circuit, sarà disponibile in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche  in diretta streaming su Sky Go e su NOW. La gara sarà poi visibile in chiaro in differita su TV8 (alle ore 18), mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

      

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

F1 diretta qualificheHamilton e la battuta