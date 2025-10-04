F1, Gp di Singapore: orario e come seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming

Dopo la sessione di qualifiche che ha visto la pole di Russell, è tutto pronto per il Gran Premio di Singapore. Si corre sul circuito cittadino di Marina Bay, con l'inglese della Mercedes che partirà davanti a tutti, seguito poi da Verstappen, Piastri, Antonelli e Piastri. Solo sesto e settimo per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una qualifica sfortunata su un circuito dove ci sono poche possibilità di sorpasso.
Gp di Singapore: l'orario della gara
Il Gran Premio di Singapore, che si correrà domani domenica 5 ottobre e in notturna per via delle temperature estreme sul circuito, inizierà alle ore 14 italiane.
Gp di Singapore: dove seguirlo in tv e in streaming
Il Gran Premio di Singapore, in programma oggi sul Marina Bay Street Circuit, sarà disponibile in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW. La gara sarà poi visibile in chiaro in differita su TV8 (alle ore 18), mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.