F1 diretta qualifiche Gp Singapore: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE

Il weekend di F1 a Singapore entra nel vivo. Oggi, sabato 4 ottobre, i piloti torneranno in pista sul Marina Bay Street Circuit per la sessione di qualifiche , che stabilirà la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Occhi puntati su Hamilton e Leclerc , reduci dalla disastrosa qualifica a Baku. Davanti sarà lotta tra Norris, Piastri e Verstappen . Sarà importantissimo ottenere la miglior posizione possibile, visto che il circuito cittadino non offre molte possibilità per i sorpassi in gara. Segui la sessione in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

15:48

+++ Bandiera a scacchi: termina anche la Q2! +++

Russell in vetta davanti a Verstappen e Antonelli. Poi le due McLaren e le due Ferrari. Leclerc si salva in extremis: il monegasco chiude in 1:29.914.

15:46

Russell risponde ad Antonelli, Leclerc a rischio eliminazione

Russell risponde al compagno di team con 1:29.562 e vola in vetta: 87 millesimi su Kimi! Verstappen migliora ma si ferma a un centesimo da Russell. Leclerc si lancia solo ora e confida che non ci siano bandiere altrimenti è eliminato dal Q2. Tensione alle stelle!

15:44

Kimi Antonelli da urlo

L'italiano chiude in 1:29.649 ed è primo, a 98 millesimi su Max Verstappen quando mancano meno di tre minuti al termine delle Q2.

15:41

Hamilton terzo, Leclerc in difficoltà

Lewis sale in cattedra e chiude il suo primo giro con il terzo tempo a 189 millesimi da Verstappen. Delude Leclerc: 13° tempo per il monegasco a 725 millesimi. Charles, che ha toccato il muro nel giro precedente, è in evidente difficoltà e ora dovrà necessariamente piazzare un giro perfetto per salvarsi.

15:38

Norris-Piastri show, cancellato il tempo di Antonelli

Lando non va oltre il terzo tempo a 261 ma diventa secondo: cancellato quello di Antonelli. Oscar supera poi compagno di team e vola a 76 millesimi da Verstappen.

15:36

Verstappen scatenato in avvio di Q2

Il campione della Red Bull è il primo a far segnare un tempo in 1:29.747, alle sue spalle c'è Hadjar, secondo, a 375 millesimi. Terza posizione per Alonso a 381, quarto Sainz. Leclerc rinuncia al primo giro dopo un T1 non proprio indimenticabile.

15:33

Entrano tutti i piloti

Verstappen esce per primo: gomme soft nuove per Max, poi Hadjar, Bearman e le Williams. Dopo di loro tutti gli altri, Ferrari comprese.

15:31

Al via la Q2

Semaforo verde: inizia la seconda sessione di qualifiche con un po' in ritardo dopo la rimozione della macchina di Gasly. Durata: 15 minuti.

15:18

+++ Bandiera a scacchi, termina la Q1 a Singapore +++

Il miglior tempo della Q1 lo mette a segno il ferrarista in 1'29"765, alle sue spalle Norris, Russell e Verstappen. Settimo Piastri, ottavo Leclerc. Eliminati Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon e Gasly. Nel frattempo Bandiera gialla: l'Alpine di Gasly si ferma all'uscita della curva 11.

15:17

Hamilton, che scatto!

Lewis arriva al T2 con soli 45 millesimi da Norris e chiude il suo giro finale in 1:29.765: il ferrarista è ora primo per 167 millesimi.

15:16

Antonelli, giro da urlo!

Kimi show fa segnare il record nel T1 poi arriva al T2 ancora con il record: l'azzurro chiude in 1:30.036 ed è secondo a 104 millesimi da Norris.

15:15

Piastri sesto, vola Norris. Antonelli rischia grosso

Oscar completa il suo primo giro veloce in 1:30.440 ed è sesto a 226 millesimi. Vola invece il compagno Lando: 3 decimi di vantaggio al T2 su Hadjar. Con gomme soft nuove chiude in 1:29.932, con 282 millesimi sul francese. A rischio invece Kimi Antonelli: azzurro ancora senza tempi.

15:13

Leclerc sale in terza posizione, Hamilton c'è!

Il ferrarista sale in terza posizione a 53 millesimi da Verstappen ma al comando c'è Hadjar al comando: 1:30.214 per il francese e 103 millesimi sul campione del mondo. Nel frattempo Alonso sale in sesta posizione a 455 millesimi, Hamilton chiude invece il suo secondo giro lanciato in 1:30.319 ed è secondo a 2 millesimi da Verstappen.

15:11

Sorprendono Russell ma soprattutto Bearman!

Russell chiude il primo giro in 1:30.509 ed è terzo a 192 millesimi ma al secondo posto c'è Bearman: l’inglese della Haas a soli 103 millesimi da Verstappen. Intanto Kimi Antonelli rallenta nel T2 e rinuncia al giro. L'italiano, così come Alonso e Piastri, devono ancora far segnare un tempo.

15:09

Buon avvio per Hamilton

Ottimo avvio di qualifica per Lewis con un 1:30.562: il britannico della Ferrari è secondo a 245 millesimi da Verstappen, terzo Norris e quinto Leclerc. Piastri ha abortito un giro (bandiera gialla) ed è tornato ai box.

15:07

Botta e risposta Norris-Verstappen!

Il britannico della McLaren è in vetta con un 1:30.572, a +254 millesimi su Hadjar. Il campione iridato non ci sta e risponde con il miglior tempo in 1:30.317

15:06

Leclerc al comando, poi Hadjar mette la freccia

Il monegasco della Ferrari sale al comando in 1:30.940 ma Hadjar lo supera per 114 millesimi.

15:05

Buon inizio di Colapinto, Ferrari con le soft

Il pilota dell'Alpine inizia le qualifiche con un 1:32.096. Le due rosse in pista con le gomme soft.

15:02

Ecco i piloti sul circuito di Marina Bay

In pista tutti tutti i piloti con Hulkenberg, Albon, Colapinto e Stroll che aprono la fila.

15:00

Iniziano le qualifiche del Gp di Singapore

Semaforo verde: si parte con le Q1 della durata di 18 minuti.

14:50

Tutto pronto a Singapore

Ancora pochi minuti e scatteranno le qualifiche del Gp di Singapore 2025.

14:47

14:41

Mondiale Piloti, la classifica

1. Oscar Piastri, McLaren 324 punti

2. Lando Norris, McLaren 299

3. Max Verstappen, Red Bull 255

4. George Russell, Mercedes 212

5. Charles Leclerc, Ferrari 165

6. Lewis Hamilton, Ferrari 121

7. Andrea Kimi Antonelli, Mercedes 78

8. Alexander Albon, Williams 70

9. Isack Hadjar, Racing Bulls 39

10. Nico Hulkenberg, Sauber 37

11. Lance Stroll, Aston Martin 32

12. Carlos Sainz, Williams 31

13. Liam Lawson, Racing Bulls 30

14. Fernando Alonso, Aston Martin 30

15. Esteban Ocon, Haas 28

16. Pierre Gasly, Alpine 20

17. Yuki Tsunoda, Red Bull 20

18. Gabriel Bortoleto, Sauber 18

19. Oliver Bearman, Haas 16

20. Franco Colapinto, Alpine 0

21. Jack Doohan, Alpine 0

14:38

Mondiale Costruttori, la classifica

1. McLaren, 623 punti

2. Mercedes, 290

3. Ferrari, 286

4. Red Bull, 272

5. Williams, 101

6. Racing Bulls, 72

7. Aston Martin, 62

8. Sauber, 55

9. Haas, 44

10. Alpine, 20

14:35

14:30

Terze prove libere, dominio Verstappen. Deludono le Ferrari

Max Verstappen piazza la sua Red Bull davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del GP di Singapore. Il pilota olandese ha girato in 1'30"148 davanti alla McLaren di Oscar Piastri di appena 17 millesimi e le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, staccate rispettivamente di 49 e 99 millesimi. Quinta l'altra McLaren, quella di Lando Norris, a 89 millesimi dalla vetta. Staccate le due Ferrari: Lewis Hamilton chiude ottavo a quattro decimi da Verstappen (+0"411), Charles Leclerc decimo a mezzo secondo (+0"503).

14:20

14:15

Gp di Singapore, le caratteristiche del Marina Bay Circuit

Il tracciato di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2025, è uno dei più 'intricati' del calendario di Formula 1: è lungo 4940 km e presenta 19 curve. Prima della modifica del 2023 erano 23.

14:10

F1, Gp di Singapore: dove vedere le qualifiche in tv e streaming

Le qualifiche del diciottesimo appuntamento di F1, il GP di Singapore, sono in programma oggi (sabato 4 ottobre alle ore 15 italiane) e saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. Differita delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

14:00

Gp di Singapore: alle ore 15 iniziano le qualifiche

Tra un'ora si accenderà il primo semaforo verde a dare il via alla sessione di qualifiche del Gran Premio di Singapore. Segui qui l'evento in diretta.

Singapore - Marina Bay Street Circuit