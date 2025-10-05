F1, Gp di Austin: data, orario e come seguirlo in diretta tv e streaming

Gp di Austin, data e orario

Il weekend di gara ad Austin, in America, inizierà venerdì 17 ottobre alle ore 19:30 italiane con la prima sessione di prove libere e poi le qualifiche sprint. Sabato 18 ottobre ci saranno la Sprint Race (ore 19:30 italiane) e poi la sessione di qualifiche a partire dalle ore 23 italiane. Infine il tanto atteso Gran Premio, in programma domenica 19 ottobre alle ore 21 italiane.

Gp di Austin: dove seguirlo in tv e in streaming

Il weekend ad Austin, tra prove libere, qualifiche, Sprint e Gran Premio, sarà disponibile in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW. Una diretta testuale sarà sempre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.