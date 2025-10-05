F1, Gp di Austin: data, orario e come seguirlo in diretta tv e streaming

Cala il sipario sul Gran Premio di Singapore, chiuso con il trionfo di Russell e la delusione Ferrari. Ora testa alla prossima gara in programma ovvero il Gran Premio di Austin, 19ª tappa del Mondiale di Formula Uno. Ecco tutte le informazioni sul prossimo weekend di gara.
Gp di Austin, data e orario
Il weekend di gara ad Austin, in America, inizierà venerdì 17 ottobre alle ore 19:30 italiane con la prima sessione di prove libere e poi le qualifiche sprint. Sabato 18 ottobre ci saranno la Sprint Race (ore 19:30 italiane) e poi la sessione di qualifiche a partire dalle ore 23 italiane. Infine il tanto atteso Gran Premio, in programma domenica 19 ottobre alle ore 21 italiane.
Gp di Austin: dove seguirlo in tv e in streaming
Il weekend ad Austin, tra prove libere, qualifiche, Sprint e Gran Premio, sarà disponibile in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW. Una diretta testuale sarà sempre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.