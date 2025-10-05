F1 diretta Gp Singapore: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc nella gara di oggi LIVE

È tutto pronto per il Gran Premio di Singapore , diciottesimo appuntamento del Mondiale di F1 sul circuito cittadino di Marina Bay , in programma oggi (domenica 5 ottobre, ore 14 italiane). Le Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc vanno a caccia della rimonta dopo la delusione a Baku e una sfortunata sessione di qualifica che li vedrà scattare sesto e settimo in griglia di partenza. In pole c'è la Mercedes di George Russell davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che insegue in classifica le due McLaren di Oscar Piastri (terzo sulla griglia di partenza davanti all'altra Mercedes dell'Italiano Kimi Antonelli ) e Lando Norris , che scatterà davanti alle Rosse dell'inglese e del monegasco. Segui la diretta della gara con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Sarà subito battaglia in curva uno tra George Russell e Max Verstappen , due grandi rivali con tanti "scontri" e tensione nelle loro battaglie. Numerose volte è finita in polemica, vedremo cosa succederà tra pochi minuti.

13:42

Meccanici al lavoro, tanta incertezza sulle condizioni

"Voglio una partenza sul bagnato", l'augurio di Kimi Antonelli (in quarta posizione). In questo momento c'è tanta incertezza, con la pista umida e la possibilità che possa piovere di nuovo.

13:36

Pioggia sul secondo settore!

Per alcuni minuti ha piovuto sul secondo settore, che ora è decisamente più bagnato rispetto al primo e terzo. "Dobbiamo valutare come gestire questa cosa", le parole di Vasseur in pista.

13:34

McLaren può vincere il titolo costruttori a Singapore

Basteranno soltanto 13 punti fatti tra Piastri e Norris alla McLaren per conquistare il Mondiale Costruttori con largo anticipo, rinconfermandosi dopo il trionfo della scorsa stagione.

13:28

Gp di Singapore: le strategia dei team sui pit-stop

Il circuito cittadino di Marina Bay offre poche possibilità di sorpasso. Sarà dunque essenziale azzeccare la strategia del pit-stop, con la favorita che sembra essere una partenza con gomma media per poi passare alla mescola dura intorno al 30° giro. Non è da escludere l'uso della morbida, già testata da qualche team durante le prove libere.

13:24

Gp di Singapore, Gasly e Albon partiranno dai box

L’Alpine di Pierre Gasly sia la Williams di Alexander Albon partiranno dalla pitlane dopo modifiche sostanziali alle rispettive monoposto.

13:20

Gp di Singapore, la griglia di partenza completa

1. George Russell (Mercedes) - 2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren) - 4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren) - 6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari) - 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas) - 10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Nico Hülkenberg (Sauber) - 12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Lance Stroll (Aston Martin) - 16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Esteban Ocon (Haas) - 18. Carlos Sainz (Williams) *

Dalla pitlane: Pierre Gasly (Alpine) - Alexander Albon (Williams)

13:15

Gp di Singapore, attenzione alla pioggia: le previsioni

Si prospetta però anche uno scenario completamente opposto per i piloti, che invece del caldo potrebbero essere alle prese con la pioggia. Alcuni temporali stanno colpendo Singapore, ma secondo le previsioni il Gran Premio dovrebbe evitare la perturbazione, prevista molto dopo la fine della gara: il rischio si attesta intorno al 20%.

13:13

Caldo estremo a Singapore: aria condizionata e giubbotto refrigerante

Previsioni estreme per i piloti in pista, con 31 gradi e il 90 percento di umidità sul circuito di Marina Bay. Condizioni che hanno portato la FIA a correre ai ripari: ecco i nuovi dispositivi pensati per combattere il caldo estremo. LEGGI QUI

13:09

Leclerc deluso: "Non so più cosa dire"

Pesano ancora le durissime parole di ieri di Charles Leclerc: "È stato un weekend difficilissimo. Quando un team come la Mercedes che sulla carta dovrebbe faticare sul caldo in una pista come questa la mette in pole, non è che abbiamo da trovare scuse, dobbiamo fare meglio. Non so più cosa dire, mi spiace tanto, ce l’ho messa tutta, ma la macchina era veramente difficile da guidare”. Il monegasco scatterà dalla settima casella, dietro al compagno Hamilton.

13:06

F1, riparte la lotta al Mondiale tra i Papaya e Verstappen

Manca meno di un'ora alla partenza del 18° Gran Premio della stagione e la classifica piloti vede Oscar Piastri davanti a tutti con 324 punti. Dietro di lui c'è il compagno di squadra Lando Norris, a quota 299 punti. Dietro a dare fastidio c'è Max Verstappen a quota 255 punti. La rimonta sembra impossibile, ma se c'è qualcuno che può farcela è proprio l'olandese della Red Bull.

13:04

Vasseur predica calma: "Possiamo farcela"

Le parole del team principal dopo la deludente qualifica della Rossa: "La SF-25 è una macchina non semplice da guidare, non è facile trovare il giusto approccio nel giro di preparazione per le gomme, e magari poi se hai buone condizioni all’inizio del giro non le hai nella parte finale. Però, voglio prendermi gli aspetti positivi del weekend, eravamo lì il venerdì mattina, eravamo lì nel Q1 e dobbiamo continuare a sviluppare e ad avere questo approccio. Dobbiamo continuare a spingere e essere convinti che possiamo farcela, perché siamo soltanto a un decimo dalle McLaren oggi”.

13:02

Russell a sorpresa, delusione Hamilton e Leclerc

"Se la Mercedes va in pole, non abbiamo scuse". Queste le parole di uno sconsolato Leclerc, settimo in griglia dietro al compagno di squadra Hamilton. La Mercedes doveva essere in difficoltà a Singapore dai pronostici, ed invece Russell si è preso la pole davanti a Verstappen e Piastri.

13:00

F1, Gp di Singapore: dove vederlo in tv e in streaming

Singapore - circuito cittadino di Marina Bay