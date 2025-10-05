Leclerc furioso con il team Ferrari: "Non lamentatevi nemmeno, caz**". Poi la frase rassegnata in tv

Se fino a ieri era stato un "weekend di mer**", quello di Singapore si è concluso ancora peggio per Leclerc , ormai esasperato e in aperta e costante polemica con il muretto della Ferrari . Il sesto anonimo posto collezionato dal monegasco, infatti, arriva dopo l'ennesima gara di sofferenza delle Rosse, ormai vittime di una spirale negativa, che accentua la frustrazione dei piloti di Maranello.

"Non vi lamentate, caz**"

Solo ieri, Leclerc era stato protagonista di un team-radio rabbioso, solo parzialmente ammorbidito dalle dichiarazioni post-qualifiche, in cui aveva già anticipato i temi del fine settimana, parlando di "weekend di mer**". Una 'profezia', facilmente avveratasi in gara, con le Ferrari mai competitive. Ma quel che ha fatto infuriare il pilota monegasco è stata l'indicazione del muretto di frenare il meno possibile in curva, ma allo stesso tempo di restare il più vicino possibile alla Mercedes di Antonelli. Esasperato, Leclerc è esploso: "Non vi lamentate caz**! Devo fare 200 metri di lift&coast ogni volta...".

"La nostra attenzione è completamente rivolta al 2026"

Ormai arresosi all'evidenza, un Leclerc 'sbollito' parla comunque chiaro a fine gara: "A 40 secondi dalla prima posizione di Russell? Loro hanno chiaramente fatto un passo avanti. Io non ho molte speranze che possiamo fare un passo avanti come loro, la nostra attenzione è completamente rivolta al 2026. Il resto della stagione sarà difficile, ma daremo tutto fino alla fine".