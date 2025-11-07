F1, qualifiche Sprint: Norris conquista le pole position, deludono le Ferrari
SAN PAOLO (BRASILE) - Lando Norris conquista la pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Brasile 2025. Il leader del Mondiale, con il tempo di 1'09"243, scatterà dalla prima casella nell'appuntamento previsto per domani, sabato 8 novembre, alle ore 15 italiane. Alle spalle del britannico della McLaren l'azzurro Andrea Kimi Antonelli su Mercedes (+0"097) e il compagno Oscar Piastri (0"185). Quarto tempo per George Russell con la seconda Mercedes, a 0"252 dal connazionale, mentre delude Max Verstappen (Red Bull) che ottiene solo il sesto posto, dietro a Fernando Alonso quinto, con un ritardo di 0"337 dal primo posto.
F1, Qualifiche Sprint Brasile: deludono le Ferrari
La Ferrari di Charles Leclerc non va oltre l'ottava posizione, alle spalle dell'altra Aston Martin di Lance Stroll, con Isack Hadjar su Racing Bulls e Nico Hulkenberg su Kick Saubert a completare la top 10. Eliminato, nella seconda manche, Lewis Hamilton con l'altra Rossa: il pilota inglese partirà dall'undicesima posizione.
F1, la griglia di partenza della Gara Sprint
Questa la griglia di partenza della sprint del Gran Premio del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in programma domani (sabato 8 novembre) sulla distanza di 24 giri sul circuito di Interlagos:
1a fila 1. Lando Norris (GBR) McLaren 1'09"243 alla media di 224,028 km/h 2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1'09"340
2a fila 3. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1'09"428 4. George Russell (GBR) Mercedes 1'09"495
3a fila 5. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1'09"496 6. Max Verstappen (NED) Red Bull 1'09"580
4a fila 7. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1'09"671 8. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1'09"725
5a fila 9. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1'09"775 10. Nico Hulkenberg (GER) Kick Sauber 1'09"935
6a fila 11. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1'09"811 12. Alexander Albon (THA) Williams 1'09"813
7a fila 13. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1'09"852 14. Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 1'09"923
8a fila 15. Oliver Bearman (GBR) Haas 1'09"946 16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1'10"441
9a fila 17. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1'10"666 18. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull 1'10"692
10a fila 19. Esteban Ocon (FRA) Haas 1'10"872 20. Carlos Sainz (ESP) Williams 1'11"120
