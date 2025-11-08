Qualifiche Gp Brasile diretta Formula 1: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc oggi LIVE

Lando Norris si è portato a casa la vittoria nella Sprint del sabato di Formula 1. Risultato fondamentale nella corsa al titolo con il compagno McLaren, Oscar Piastri, a muro e a secco di punti. Straordinaria prova di Kimi Antonelli, che chiude secondo al volante della sua Mercedes, mentre Verstappen non riesce a lasciare il segno. Ferrari più indietro, con Leclerc in sesta posizione e Hamilton ottavo. Appuntamento alle 19 con le qualifiche, decisive per delineare la griglia di partenza del Gp di domani. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta.

Miglior tempo per Norris a chiusura della Q1. Leclerc è 5° e Hamilton 7°.

Bearman con 1'09"755 è davanti a Piastri e Norris nella Q2 con 8 minuti da correre ancora.

Antonelli sale al secondo posto dietro a Bearman. Hamilton è 10° e Leclerc 13°.

19:22

Norris davanti

Miglior tempo per Norris a un minuto dalla fine del Q1. Verstappen in pista per cercare di non essere già eliminato.

19:21

Verstappen in bilico

Verstappen è sempre 16°. Primo posto per Bearman davanti a Piastri e Albon. Mancano 2 minuti alla fine del Q1.

19:15

La classifica a -7'

La classifica, a 7'30" dalla fine della Q1, è Bearman, Piastri, Albon, Gasly. Hamilton è 8°, Leclerc 13°. Da segnalare il 16° posto (primo degli eliminati) di Verstappen.

19:14

Bearman primo adesso

Bearman in 1'09"891 e Antonelli ora sono nelle prime due posizioni con 9 minuti ancora di Q1.

19:12

Hamilton primo

Miglior tempo di Hamilton in 1'10"233. Dietro di lui Norris e Hulkenberg. Piastri è 16°.

19:10

Norris in testa

Norris è in testa con 13 minuti ancora di Q1, ma alcune monoposto, tra cui le Ferrari, devono ancora tagliare il traguardo.

19:05

Semaforo verde

Iniziano le qualifiche del Gp del Brasile: c'è il sole e fa caldo (26 gradi) a Interlagos.

19:04

Si parte alle 19:05

Le qualifiche inizieranno alle 19:05.

18:59

Qualifiche in leggero ritardo

Le qualifiche del Gp del Brasile partiranno con un ritardo di qualche minuto: i commissari di pista stanno aggiustando le barriere tra la curva 10 e la 11.

18:45

Tutto su Interlagos

Il mondiale di Formula 1 fa tappa a San Paolo del Brasile, su uno dei tracciati più iconici del calendario. Inaugurato nel 1940, l’autodromo di Interlagos è un circuito tecnico e spettacolare, composto da 15 curve distribuite lungo i suoi 4.309 metri. Il weekend prevede 69 giri per il Gran Premio di domenica, una vera prova di resistenza per piloti e monoposto. L’ultimo vincitore sul circuito brasiliano è stato Max Verstappen con la Red Bull nel 2024, ma la concorrenza quest’anno è più agguerrita che mai.