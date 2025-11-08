Qualifiche Gp Brasile diretta Formula 1: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc oggi LIVE
Lando Norris si è portato a casa la vittoria nella Sprint del sabato di Formula 1. Risultato fondamentale nella corsa al titolo con il compagno McLaren, Oscar Piastri, a muro e a secco di punti. Straordinaria prova di Kimi Antonelli, che chiude secondo al volante della sua Mercedes, mentre Verstappen non riesce a lasciare il segno. Ferrari più indietro, con Leclerc in sesta posizione e Hamilton ottavo. Appuntamento alle 19 con le qualifiche, decisive per delineare la griglia di partenza del Gp di domani. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta.
19:50
La classifica della Q2
1 Lando Norris (McLaren) 1'09"616
2 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0"139
3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0"158
4 Charles Leclerc (Ferrari) +0"185
5 Oscar Piastri (McLaren) +0"219
6 Pierre Gasly (Alpine) +0"241
7 George Russell (Mercedes) +0"264
8 Liam Lawson (Racing Bulls) +0"334
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0"354
10 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) +0"369
11 Fernando Alonso (Aston Martin) +0"385
12 Alexander Albon (Williams) +0"437
13 Lewis Hamilton (Ferrari) +0"484
14 Lance Stroll (Aston Martin) +0"545
15 Carlos Sainz (Williams) +0"856
19:47
Finita la Q2
Miglior tempo per Norris nella Q2. Eliminati Alonso, Albon, Hamilton, Stroll e Sainz. Quarto tempo per Leclerc.
19:45
Eliminato Hamilton
Dopo Verstappen, viene eliminato anche Hamilton. L'inglese della Ferrari è 13° in Q2.
19:45
Norris primo
Norris vola al primo posto davanti a Bearman e Antonelli.
19:43
Leclerc terzo
Leclerc sale al terzo posto a 1'30" dalla fine, Hamilton è 13° ed eliminato per ora.
19:41
Q2, mancano 4 minuti
La classifica 4 minuti dalla fine del Q2: Bearman, Antonelli, Piastri, Russell, Norris.
19:39
Antonelli secondo adesso
Antonelli sale al secondo posto dietro a Bearman. Hamilton è 10° e Leclerc 13°.
19:37
Le prime posizioni
Bearman con 1'09"755 è davanti a Piastri e Norris nella Q2 con 8 minuti da correre ancora.
19:31
Inizia la Q2
Macchine in pista per i 15 minuti di Q2. In 19 anni di Formula 1 si registra oggi la prima doppia eliminazione per la Red Bull.
19:26
La classifica della Q1
I tempi della Q1: i primi 15 passano alla Q2.
1 Lando Norris (McLaren) 1'09"656
2 Pierre Gasly (Alpine) +0"229
3 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0"235
4 Oscar Piastri (McLaren) +0"272
5 Charles Leclerc (Ferrari) +0"278
6 George Russell (Mercedes) +0"279
7 Lewis Hamilton (Ferrari) +0"360
8 Lance Stroll (Aston Martin) +0"385
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0"427
10 Liam Lawson (Racing Bulls) +0"452
11 Alexander Albon (Williams) +0"459
12 Fernando Alonso (Aston Martin) +0"525
13 Carlos Sainz (Williams) +0"528
14 Kimi Antonelli (Mercedes) +0"536
15 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) +0"681
16 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0"747
17 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +0"782
18 Franco Colapinto (Alpine) +0"976
19 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +1"055
20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) non partito
19:26
Finita la Q1: Norris davanti a tutti
Miglior tempo per Norris a chiusura della Q1. Leclerc è 5° e Hamilton 7°.
19:23
Verstappen eliminato
Verstappen non migliora il suo tempo ed è eliminato già nel Q1.
19:22
Norris davanti
Miglior tempo per Norris a un minuto dalla fine del Q1. Verstappen in pista per cercare di non essere già eliminato.
19:21
Verstappen in bilico
Verstappen è sempre 16°. Primo posto per Bearman davanti a Piastri e Albon. Mancano 2 minuti alla fine del Q1.
19:15
La classifica a -7'
La classifica, a 7'30" dalla fine della Q1, è Bearman, Piastri, Albon, Gasly. Hamilton è 8°, Leclerc 13°. Da segnalare il 16° posto (primo degli eliminati) di Verstappen.
19:14
Bearman primo adesso
Bearman in 1'09"891 e Antonelli ora sono nelle prime due posizioni con 9 minuti ancora di Q1.
19:12
Hamilton primo
Miglior tempo di Hamilton in 1'10"233. Dietro di lui Norris e Hulkenberg. Piastri è 16°.
19:10
Norris in testa
Norris è in testa con 13 minuti ancora di Q1, ma alcune monoposto, tra cui le Ferrari, devono ancora tagliare il traguardo.
19:05
Semaforo verde
Iniziano le qualifiche del Gp del Brasile: c'è il sole e fa caldo (26 gradi) a Interlagos.
19:04
Si parte alle 19:05
Le qualifiche inizieranno alle 19:05.
18:59
Qualifiche in leggero ritardo
Le qualifiche del Gp del Brasile partiranno con un ritardo di qualche minuto: i commissari di pista stanno aggiustando le barriere tra la curva 10 e la 11.
18:45
Tutto su Interlagos
Il mondiale di Formula 1 fa tappa a San Paolo del Brasile, su uno dei tracciati più iconici del calendario. Inaugurato nel 1940, l’autodromo di Interlagos è un circuito tecnico e spettacolare, composto da 15 curve distribuite lungo i suoi 4.309 metri. Il weekend prevede 69 giri per il Gran Premio di domenica, una vera prova di resistenza per piloti e monoposto. L’ultimo vincitore sul circuito brasiliano è stato Max Verstappen con la Red Bull nel 2024, ma la concorrenza quest’anno è più agguerrita che mai.
18:32
La situazione classifica
Il campionato di Formula 1 entra nel vivo con una McLaren in stato di grazia. Lando Norris guida la classifica con 365 punti, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri a quota 356, a conferma di un dominio netto del team di Woking. Alle loro spalle, Max Verstappen (Red Bull) resta in corsa con 326 punti, mentre George Russell (Mercedes) mantiene il quarto posto a 264. Più staccate le Ferrari, con Charles Leclerc quinto a 214 punti e Lewis Hamilton — nella sua prima stagione in rosso — a 148. Una situazione che promette scintille nelle ultime gare, con la McLaren pronta a difendere la doppietta e Verstappen deciso a riaprire la corsa al titolo.
18:08
Il resoconto della Sprint
Norris ha comandato la gara Sprint. Buon secondo posto di Kimi Antonelli. Lontane le Ferrari. Qui il resoconto.
18:00
Formula 1 in Brasile, è lotta alla pole position
Sprint archiviata, ora la battaglia per la griglia di partenza. Alle 19 il semaforo verde.