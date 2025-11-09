F1, Gp del Brasile: orario, dove vedere in tv e in streaming la gara di Interlagos
Continua la battaglia per il titolo mondiale 2025 di Formula 1: le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con il campione del mondo Max Verstappen alle loro spalle da terzo incomodo, si contendono il primato anche nel Gp del Brasile a Interlagos in programma oggi. Norris, vincitore della gara sprint del sabato, parte in pole position davanti a un sorprendente ma insoddisfatto Kimi Antonelli e al ferrarista Charles Leclerc. Piastri è quarto in griglia mentre Verstappen, 16°, rischia di essere tagliato fuori dalla lotta per il titolo se non sarà protagonista di una rimonta speciale. Attardata anche la Ferrari di Hamilton, 13° sulla griglia di partenza.
Gp del Brasile: orario, dove vederlo in tv e in streaming
Il Gran Premio del Brasile, che si corre a Interlagos (San Paolo), inizierà alle 18 ora italiana. La gara sarà trasmessa in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il Gp del Brasile sarà trasmesso anche in chiaro, in differita, alle 21.30 su TV8.
Gp del Brasile, la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza della gara a Interlagos:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
6. George Russell (Mercedes)
7. Liam Lawson (Racing Bulls)
8. Oliver Bearman (Haas F1 Team)
9. Pierre Gasly (Alpine)
10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
11. Fernando Alonso (Aston Martin)
12. Alexander Albon (Williams)
13. Lewis Hamilton (Ferrari)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Max Verstappen (Red Bull Racing)
17. Esteban Ocon (Haas F1 Team)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)