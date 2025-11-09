F1, Gp del Brasile: orario, dove vedere in tv e in streaming la gara di Interlagos

Continua la battaglia per il titolo mondiale 2025 di Formula 1: le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con il campione del mondo Max Verstappen alle loro spalle da terzo incomodo, si contendono il primato anche nel Gp del Brasile a Interlagos in programma oggi. Norris, vincitore della gara sprint del sabato, parte in pole position davanti a un sorprendente ma insoddisfatto Kimi Antonelli e al ferrarista Charles Leclerc. Piastri è quarto in griglia mentre Verstappen, 16°, rischia di essere tagliato fuori dalla lotta per il titolo se non sarà protagonista di una rimonta speciale. Attardata anche la Ferrari di Hamilton, 13° sulla griglia di partenza.