La Ferrari affonda e Sainz ironizza: "Sono la rana che beve il tè". Ecco cosa vuole dire 

La notte di Las Vegas si trasforma in un incubo per la Ferrari. Nelle qualifiche del Gran Premio, le Rosse crollano in una delle peggiori prestazioni della stagione: Charles Leclerc scatterà soltanto dalla nona posizione, mentre Lewis Hamilton partirà addirittura ultimo, chiudendo una sessione che ha lasciato più interrogativi che certezze. A rendere ancora più pesante l’atmosfera è il ricordo delle parole pronunciate da John Elkann dopo il weekend di Interlagos. Il presidente Ferrari, irritato per alcune dichiarazioni dei piloti, aveva richiamato il gruppo all’ordine con una frase destinata a far discutere : "Parlare meno e pensare a guidare".

Sainz si tira fuori e cita un meme

E proprio su questo tema è stato interpellato Carlos Sainz, ex pilota Ferrari per quattro stagioni e oggi sul sedile della Williams (terzo in griglia a Las Vegas), ma pur sempre attento alle vicende della sua ex squadra. La sua risposta? Né tecnica, né diplomatica. Semplicemente… iconica. "Hai presente il meme con la rana che beve il tè? Sono proprio io in questo momento. Non sono affari miei". Un riferimento diretto al celebre meme di Kermit la rana che sorseggia il tè, simbolo di distacco ironico davanti a situazioni potenzialmente esplosive. Un modo elegante — e allo stesso tempo pungente — per dire che non vuole essere trascinato in polemiche che non gli appartengono più.