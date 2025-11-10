Ferrari, Elkann durissimo contro Hamilton e Leclerc: "Pensino a guidare e parlino di meno"

Ferrari, le dure frasi di Elkann contro Leclerc e Hamilton

"In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop; gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all'altezza", ha detto il presidente della Ferrari dal al Salone d'Onore del Coni a Roma, dove è intervenuto per la presentazione della partnership tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Senza troppi giri di parole, Elkann se la prende con Leclerc ed Hamilton, che in particolare ieri ha parlato di 'incubo': "Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivaee al secondo posto".