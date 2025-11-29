Sprint Race Qatar F1 diretta: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE
La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Piastri era in pole e ha chiuso al primo posto davanti a Russell e Norris, mentre le Ferrari di Leclerc e Hamilton deludono ancora. In serata spazio alle qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Segui la Sprint Race in diretta.
15:38
Norris sarà campione già domani se...
Norris sarà il nuovo campione della Formula 1 se vince la gara di domani in Qatar, se arriva a punti due posizioni davanti a Piastri (con Verstappen dietro Norris), oppure se centra almeno l'ottavo posto con Piastri a secco di punti
15:34
La classifica piloti
15:33
Continua la crisi Ferrari
Leclerc e Hamilton concludono la Sprint Race rispettivamente al 13° e al 17° posto
15:31
Giro 19: vince Piastri
Dominio totale per Piastri che vince la Sprint Race in Qatar davanti a Russell e Norris
15:30
Giro 19: tolta la penalità ad Antonelli
Niente penalità, decisione cambiata
15:29
Giro 18: penalità per Antonelli
Bandiera bianca e nera per Antonelli: al prossimo track limit ci sarà la penalità di 5 secondi
15:27
Giro 16: Piastri vola
Tutto semplice per Piastri, al comando dall'inizio alla fine, che ha fatto anche il suo personale. Norris resta terzo, dietro a Russell, mentre Verstappen perde quota e resta fuori dal podio
15:24
Giro 14: penalità a Tsunoda
Track limits per Tsunoda: 5 secondi di penalità per il giapponese
15:22
Giro 12: Norris terzo
Primi posti blindati: Norris è terzo, dietro a Piastri primo e Russell secondo
15:21
Giro 10: Leclerc spinge
Leclerc prova ad attaccare Bearman per ottenere quantomeno il dodicesimo posto
15:19
Classifica piloti
15:18
Giro 9: Ferrari indietro
Sainz è ottavo e chiude la zona punti della Sprint Race, non si vede la luce in casa Ferrari
15:15
Giro 7: Leclerc in difficoltà
Leclerc non sente il posteriore della sua vettura e non riesce a scalare posizioni
15:14
Giro 6: Pastri al comando
Nessun problema per Piastri, che resta al comando con oltre un secondo di vantaggio su Russell
15:12
Giro 5: problemi per Verstappen
Non decolla l'affondo di Verstappen, che sta registrando lo stesso problema di ieri con lo saltellamento della vettura
15:10
Giro 4: Ferrari in difficoltà
Migliora Leclerc, ma è solo tredicesimo. Diciottesimo Hamilton che è partito dai box
15:09
Giro 3: Verstappen insegue Norris
Verstappen è quarto e si lancia all'inseguimento di Norris
15:06
Giro 1: super Tsunoda, Leclerc male
Tsunoda parte a razzo e poi fa passare Verstappen. Male Alonso. Perse tre posizioni da Leclerc
15:04
Semaforo verde
Piastri resta davanti dopo una lunga attesa per la partenza
15:02
Giro di formazione
Al via il giro di formazione. Le macchine sono partite sul circuito del Qatar
14:59
Sprint Race, ci siamo
Tutto pronto in Qatar. La gara sta per iniziare
14:43
Piloti quasi pronti in Qatar
I piloti sono usciti dalla pit lane per andarsi a schierare sulla griglia di partenza
14:38
Hamilton partirà dai box
Hamilton (Ferrari), Stroll (Aston Martin), Gasly (Alpine) e Colapinto (Alpine) partiranno dalla corsia dei box nella Sprint Race a causa di violazioni delle regole sul parc fermé, il sistema di "parcheggio chiuso" che limita le modifiche alle vetture dopo le qualifiche
14:27
Hamilton: "Giornata difficile"
"È stata una giornata difficile: abbiamo provato un paio di set up diversi ma non hanno dato i risultati sperati. Analizzeremo i dati per capire come tornare a lottare presto per un risultato migliore". Questo il commento di Hamilton dopo le qualifiche Sprint del Gp del Qatar.
14:21
Leclerc: "Poteva andare meglio"
"La nostra qualifica poteva andar meglio: credo che ci fosse il potenziale per essere nella top cinque. Purtroppo, prima dell'ultimo tentativo il pilota davanti a me ha rallentato entrando in curva 15, così non sono riuscito a creare abbastanza margine e ho iniziato il giro troppo vicino a lui, venendo di conseguenza disturbato. Fa parte del gioco, ma per noi è stato un peccato. Darò il massimo nella gara Sprint: spero di poter lottare e mettere in scena dei bei duelli". L'ha detto Leclerc dopo le qualifiche Sprint del Gp del Qatar
14:15
Sprint Race, come funziona
Si tratta di una gara da 100 chilometri senza obbligo di pit-stop. Il vincitore prende 8 punti, 7 il secondo, poi un punto in meno fino all'ottavo classificato che ne mette da parte 1
14:10
Sprint Race, la griglia completa
1ª fila: Piastri (McLaren), Russell (Mercedes)
2ª fila: Norris (McLaren), Alonso (Aston Martin)
3ª fila: Tsunoda (Red Bull), Verstappen (Red Bull)
4ª fila: Antonelli (Mercedes), Sainz (Williams)
5ª fila: Leclerc (Ferrari), Albon (Williams)
6ª fila: Hadjar (Racing Bulls), Bearman (Haas)
7ª fila: Bortoleto (Sauber), Hulkenberg (Sauber)
8ª fila: Ocon (Haas), Stroll (Aston Martin)
9ª fila: Lawson (Racing Bulls), Hamilton (Ferrari)
10ª fila: Gasly (Alpine), Colapinto (Alpine)
14:06
Chi parte davanti in Qatar
Piastri su McLaren ha conquistato la pole position della gara Sprint nel Gp del Qatar in 1'20"055, seconda la Mercedes di Russell, mentre Norris partirà dalla terza casella
14:02
Ferrari male nelle qualifiche
Deludono finora le Ferrari: Leclerc è nono nella griglia della Sprint Race, invece Hamilton è stato addirittura eliminato in SQ1. Il britannico partirà dalla posizione numero diciotto
14:00
Sprint Race in Qatar, orario e tv
La Sprint Race del GP del Qatar prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire in tv su Sky e in chiaro su TV8. Servizio streaming su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it
