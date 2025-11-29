Sprint Race Qatar F1 diretta: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE 

La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025 : oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. Piastri era in pole e ha chiuso al primo posto davanti a Russell e Norris, mentre le Ferrari di Leclerc e Hamilton deludono ancora . In serata spazio alle qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Segui la Sprint Race in diretta.

Primi posti blindati: Norris è terzo, dietro a Piastri primo e Russell secondo

Tutto semplice per Piastri, al comando dall'inizio alla fine, che ha fatto anche il suo personale. Norris resta terzo, dietro a Russell, mentre Verstappen perde quota e resta fuori dal podio

Bandiera bianca e nera per Antonelli: al prossimo track limit ci sarà la penalità di 5 secondi

Leclerc e Hamilton concludono la Sprint Race rispettivamente al 13° e al 17° posto

15:18

Giro 9: Ferrari indietro

Sainz è ottavo e chiude la zona punti della Sprint Race, non si vede la luce in casa Ferrari

15:15

Giro 7: Leclerc in difficoltà

Leclerc non sente il posteriore della sua vettura e non riesce a scalare posizioni

15:14

Giro 6: Pastri al comando

Nessun problema per Piastri, che resta al comando con oltre un secondo di vantaggio su Russell

15:12

Giro 5: problemi per Verstappen

Non decolla l'affondo di Verstappen, che sta registrando lo stesso problema di ieri con lo saltellamento della vettura

15:10

Giro 4: Ferrari in difficoltà

Migliora Leclerc, ma è solo tredicesimo. Diciottesimo Hamilton che è partito dai box

15:09

Giro 3: Verstappen insegue Norris

Verstappen è quarto e si lancia all'inseguimento di Norris

15:06

Giro 1: super Tsunoda, Leclerc male

Tsunoda parte a razzo e poi fa passare Verstappen. Male Alonso. Perse tre posizioni da Leclerc

15:04

Semaforo verde

Piastri resta davanti dopo una lunga attesa per la partenza

15:02

Giro di formazione

Al via il giro di formazione. Le macchine sono partite sul circuito del Qatar

14:59

Sprint Race, ci siamo

Tutto pronto in Qatar. La gara sta per iniziare

14:43

Piloti quasi pronti in Qatar

I piloti sono usciti dalla pit lane per andarsi a schierare sulla griglia di partenza

14:38

Hamilton partirà dai box

Hamilton (Ferrari), Stroll (Aston Martin), Gasly (Alpine) e Colapinto (Alpine) partiranno dalla corsia dei box nella Sprint Race a causa di violazioni delle regole sul parc fermé, il sistema di "parcheggio chiuso" che limita le modifiche alle vetture dopo le qualifiche

14:27

Hamilton: "Giornata difficile"

"È stata una giornata difficile: abbiamo provato un paio di set up diversi ma non hanno dato i risultati sperati. Analizzeremo i dati per capire come tornare a lottare presto per un risultato migliore". Questo il commento di Hamilton dopo le qualifiche Sprint del Gp del Qatar.

14:21

Leclerc: "Poteva andare meglio"

"La nostra qualifica poteva andar meglio: credo che ci fosse il potenziale per essere nella top cinque. Purtroppo, prima dell'ultimo tentativo il pilota davanti a me ha rallentato entrando in curva 15, così non sono riuscito a creare abbastanza margine e ho iniziato il giro troppo vicino a lui, venendo di conseguenza disturbato. Fa parte del gioco, ma per noi è stato un peccato. Darò il massimo nella gara Sprint: spero di poter lottare e mettere in scena dei bei duelli". L'ha detto Leclerc dopo le qualifiche Sprint del Gp del Qatar

14:15

Sprint Race, come funziona

Si tratta di una gara da 100 chilometri senza obbligo di pit-stop. Il vincitore prende 8 punti, 7 il secondo, poi un punto in meno fino all'ottavo classificato che ne mette da parte 1

14:10

Sprint Race, la griglia completa

1ª fila: Piastri (McLaren), Russell (Mercedes)

2ª fila: Norris (McLaren), Alonso (Aston Martin)

3ª fila: Tsunoda (Red Bull), Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Antonelli (Mercedes), Sainz (Williams)

5ª fila: Leclerc (Ferrari), Albon (Williams)

6ª fila: Hadjar (Racing Bulls), Bearman (Haas)

7ª fila: Bortoleto (Sauber), Hulkenberg (Sauber)

8ª fila: Ocon (Haas), Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Lawson (Racing Bulls), Hamilton (Ferrari)

10ª fila: Gasly (Alpine), Colapinto (Alpine)

14:06

Chi parte davanti in Qatar

Piastri su McLaren ha conquistato la pole position della gara Sprint nel Gp del Qatar in 1'20"055, seconda la Mercedes di Russell, mentre Norris partirà dalla terza casella

14:02

Ferrari male nelle qualifiche

Deludono finora le Ferrari: Leclerc è nono nella griglia della Sprint Race, invece Hamilton è stato addirittura eliminato in SQ1. Il britannico partirà dalla posizione numero diciotto

14:00

Sprint Race in Qatar, orario e tv

La Sprint Race del GP del Qatar prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire in tv su Sky e in chiaro su TV8. Servizio streaming su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it

